Muñecos con mascarilla y PCR positiva: la pandemia se cuela en la carta a los Reyes Magos

Jugar a los médicos va a estar más de moda que nunca en esta Navidad. En tiempos de pandemia, los niños han interiorizado tanto la presencia del coronavirus en su vida cotidiana, en casa, en la calle y en los coles, que seguro que incluyen en sus cartas a los Reyes Magos muñecos con mascarilla o todos los artilugios necesarios para hacer pruebas PCR, por ejemplo. Y al quite ha estado la marca Famosa, que ha lanzado una suerte de box de urgencias para muñecos contagiados por covid-19. Se trata de un nuevo elemento de la línea Bellies, y si todavía no la ha visto, no tarde mucho en echarle el guante porque seguro, seguro que se agota.

El Virus Tester es el nuevo 'playset' de los Bellies y los Mini Bellies, unos adorables moñacos de enormes ojos redondos a los que los niños-doctores podrán curar cada vez que se pongan malitos. Tienen un montón de sonidos y luces y se puede jugar a hacer analíticas, descontaminar, “electrocosquillar” o curar al mofletudo paciente con un refresco medicinal.

Jugar a médicos y sanitarios está de moda y esos juguetes van a triunfar estas Navidades. Ya hay muñecas y muñecos con mascarillas, a los que se les puede hacer una PCR y a los que hay que curar tras dar positivo en coronavirus.

También existe el Bellie-Kit de emergencia, que tiene todo lo necesario para los primeros auxilios: un sacamocos pringoso, una vacuna relajante, vitaminas de purpurina…

Los Bellies cuestan en torno a 35 euros, y la versión mini alrededor de 13. Los accesorios del Belliekit de Emergencias salen por 21, aunque el equipo de Virus Tester se va hasta los 59,99 euros. Y no están incluidos los muñecos.

La marca asegura que con este invento los más pequeños "aprenden a cuidar a alguien y asegurarse de preocuparse por las supuestas necesidades" que pueda tener. Los Bellies juegan con otras temáticas relacionadas con los humanos como puede ser estar constipado, tener dolor de barriga o necesitar un spa para relajarse.

Nancy, con mascarilla. Famosa

Pero no solo las Bellies dan positivo por coronavirus. Un clásico de la casa Famosa, la Nancy, tiene una versión con mascarilla. Y también hay juegos de mesa sobre la pandemia en los que el reto es “poner en cuarentena un virus para evitar su propagación”. Por supuesto, se vende como “el juego de cartas más contagioso”…