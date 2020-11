La candidata a Miss Universo es leonesa, baloncestista y políglota

Andrea Martínez (27 años) se coronó el sábado como Miss Universo España 2020, en una gala que tuvo lugar en Los Olivos Beach Resort de Tenerife. En segunda posición quedó la madrileña Andrea de las Heras, y en tercero, la malagueña Ainhoa Portillo. El certamen contó con espectaculares desfiles, en los que las 17 candidatas dieron buena cuenta de su potencial, tanto vestidas de gala como en traje de baño.

Pero al final, la elegida fue Andrea, leonesa, de 1,80 metros de estatura y con un grado en Administración y Dirección de Empresas. Ha hecho varios cursos de marketing digital y un máster 'online' de Executive Project Management. Es políglota, ya que habla inglés e italiano fluido y se defiende con el francés, un idioma que aunque lleva tiempo sin practicar espera recuperar pronto.

Andrea es una joven deportista que hasta hace unos años jugaba en la selección de baloncesto femenina de Castilla y León, en los campeonatos de España infantil y cadete, e incluso fue preseleccionada para los campeonatos europeos U15 con el equipo nacional. No tiene pareja y su gran inspiración es Leila Hoteit, empresaria del Líbano que ha destacado por fomentar el progreso de las mujeres árabes, especialmente en el ámbito profesional.

De sí misma, destaca su honestidad, que es muy trabajadora y leal. Andrea agradeció a través de las redes sociales el apoyo y las felicitaciones recibidas tras su coronación. "Nunca me había despertado de una forma tan increíble. No me puedo creer que sea Miss Universe Spain. Millones de gracias, empecemos a trabajar duro desde ya", escribió la nueva reina de belleza, a la vez que mostraba su corona.

Recoge así el testigo de Natalie Ortega (Miss Universo España 2019), aunque fue Sofía del Prado (Miss Universo España 2017) quien le colocó la banda y la corona. La próxima parada para Andrea Martínez será en la gala internacional de Miss Universo, que tendrá lugar en Las Vegas en 2021. Esperemos que para entonces las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia le permitan poder asistir y defender a nuestro país, en un certamen que se nos resiste.

Hasta la fecha solo Amparo Muñoz en 1974 ha conseguido alzarse con el título de Miss Universo, seguida de Patricia Yurena Rodríguez que quedó en segundo lugar en 2013 y la canaria Helen Lindes que obtuvo el tercer lugar en el año 2000.

En la edición de este año también ha habido cambios en la organización, siendo a partir de ahora Nuestra Belleza España, la empresa encargada de enviar a la representante española para el concurso internacional de Miss Universo, presidida por Cres del Olmo y Daniel Montesdeoca.