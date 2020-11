El trabajo de clase de cuatro jóvenes de Unizar se materializa en un webinar de Igualdad de Género laboral gratuito

Aitana Pérez, María García, Elena Macarrilla y Blanca Sandoval están en cuarto del Grado de Administración y Dirección de Empresas en inglés en la Universidad de Zaragoza. Su profesora de Dirección de entidades de economía social, Carmen Marcuello, pidió a la clase un trabajo con temática libre, y las cuatro estudiantes decidieron apostar por un tema de candente actualidad: la igualdad de género, enfocada en el ámbito laboral. "Todas hemos oído lo de la brecha salarial, la desigualdad... Así que nos pareció muy interesante enfocar el tema en el ámbito profesional, porque vamos a acabar la carrera ahora y nos va a afectar de una forma u otra a la hora de la contratación", asegura María, y añade: "Como esperamos que la mayoría de nuestro público sea joven, creemos que también se sentirán identificados".

"Sobre todo porque en momentos como estos, de crisis, es cuando se retrocede un poco. Cuando las cosas van bien es cuando puedes pedirle a las empresas que abran un poco su mente pero, cuando no, es más complicado", opina Aitana.

Así fue como crearon el Instagram @enbusca_igualdad, desde el que han trabajado la divulgación de noticias y curiosidades relacionadas con el tema. Pero también decidieron ir un paso más allá, y crear un seminario online gratuito en el que varias mujeres pudieran hablar de su experiencia en el sector. "Queríamos hacerlo lo más grande posible y llamar la atención de mucha gente", explica María. "Con Instagram podemos sacar conclusiones para elaborar estadísticas. Gracias a los stories, por ejemplo, podemos lanzar preguntas a nuestros seguidores sobre un tema en concreto y preguntarles si estaban al corriente del problema o no, si piensan que en la actualidad sigue pasando..." añade su compañera Elena. "Por eso, Instagram nos parece un complemento, pero no el trabajo completo", completa Blanca. Y así fue como nació este webinar, que se celebra el próximo 19 de noviembre a las 18.30.

Julia Herrero Albillos, Doctora en Ciencias Físicas y profesora en el CUD, además de difusora de la iniciativa 11F; Lucía C. Pérez Moreno, Doctora en Aquitectura y responsable del proyecto ‘Mujeres en la Cultura Arquitectónica Pos (moderna) española’; Manuela Yagüe Moros, homologada por CEOE Aragón como consultora de Igualdad para colaborar con empresas; y Ana María Farré Gaudier, directora del Campus Ibercaja. Autora del libro ‘Mujeres Líderes en la Educación del siglo XXI son las invitadas que protagonizarán el encuentro digital, en el que cada una intervendrá durante 15 minutos. ¿Por qué ellas? "Hemos intentado tocar diferentes ámbitos. Cada una de estas mujeres nos van a explicar los proyectos que desarrollan personalmente, enfocados en la igualdad de género. Las dos primeras estarán más enfocadas en la Física y la Arquitectura, dos sectores considerados 'de hombres'; las dos restantes en la mujer empresaria y líder", completa Aitana.

Sobre si continuarán el proyecto cuando la asignatura no están del todo seguras, pero no cierran la puerta. "No tendría mucho sentido parar nada más terminar, a mí me gustaría que tuviese una continuidad", argumenta Blanca. Pero coinciden en que de momento están en el último curso del Grado y deben centrarse en él. "Quizá más adelante podamos organizar un segundo encuentro", añade María. Lo que tienen claro es que quieren mantener la cuenta de Instagram. "Gracias a la investigación de este proyecto hemos descubierto que solo ha habido cinco mujeres nominadas al Oscar a la mejor dirección. Y conforme sigamos encontrando más curiosidades de este tipo, queremos seguir publicándolas", interviene Aitana.

¿Cómo me inscribo al webinar?

Hacerlo es muy sencillo. En la biografía de la cuenta de Instagram creada por las cuatro jóvenes podrás encontrar el enlace a la inscripción, en la que, como podrás ver, por motivos de seguridad y para conocer el perfil de los interesados, se solicitan nombre y apellidos, el correo electrónico para poder enviar el acceso al evento, la edad y la ocupación actual.

