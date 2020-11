Cuánto cuesta el cupón del 11 del 11 de la ONCE y cuánto se reparte en el sorteo

Es uno de los últimos grandes sorteos de lotería en 2020, y se celebra este miércoles 11 de noviembre. La ONCE pone en juego en su sorteo especial del 11/11 un premio de 11 millones y 11 premios de un millón son los grandes objetivos de los participantes, que pueden comprar sus boletos hasta poco antes del sorteo; físicamente en los distribuidores autorizados del cupón de la ONCE, incluso el mismo día, y online en juegosonce.com hasta las 20.55 del mismo miércoles, media hora antes del sorteo. Cada papeleta cuesta 5 euros. Un dato curioso: en el último mes, el número premiado de la ONCE ha acabado nueve veces en cero.

Los premios que se reparten en el 11 del 11 de la ONCE

Esas cifras millonarias no son las únicas recompensas a las que optan los apostantes: hay premios de consolación. En resumen:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras acertadas y la serie (hay 120 de cada número).

a las cinco cifras acertadas y la serie (hay 120 de cada número). 119 premios de 20.000 € a las cinco cifras (otra serie).

a las cinco cifras (otra serie). 1.080 premios de 800 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 5 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Además, están los 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie, de la segunda a la duodécima extracciones completas. Hay 1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas. Un detalle: en un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera (11.000.000 €) y segunda categoría (1.000.000 €).

Impuestos en el 11 del 11 de la ONCE

En lo referente a las retenciones de impuestos, para premios de 40.000 € o más, a la cantidad que sobrepase los 40.000 €, se le aplicará una retención del 20 por ciento. Los premios de menor cuantía están exentos de tributación.

