Antonio Banderas celebra su 60 cumpleaños infectado de covid-19

El actor malagueño Antonio Banderas cumple este 10 de agosto 60 años, pero los cumple aislado y cuidándose, ya que está pasando la covid-19. Banderas, además, sufrió un infarto hace tres años, lo que le convierte en persona de riesgo.

El intérprete ha aprovechado su onomástica para hacer público un comunicado, el que señala que "me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad covid-19, causada por el coronavirus".

"Me gustaría añadir -prosigue- que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta".

"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión", concluye el actor.

Banderas faltó por primera vez en once años faltó a su cita solidaria con Starlite este pasado fin de semana. Una gala, que sirve para recaudar fondos de la que es padrino destacado y en la que suele ser el alma principal de la celebración en las rifas y espectáculos.

La organización del evento aseguró que su ausencia se debió a "motivos personales de último momento", que finalmente se han desvelado.

