Christián Gálvez regresa a la pantalla con un nuevo formato que no es un concurso

A punto de llegar las vacaciones, en Mediaset ya preparan las novedades de septiembre, como es el esperado estreno de "Idol KIds", con Isabel Pantoja en el jurado, y el nuevo formato para Christian Gálvez, del que solo anticipan que "no es un concurso". El proyecto está "muy avanzado" y es "un formato muy adecuado y muy ajustado para el perfil de Christian", un presentador "muy versátil", asegura en una entrevista con Efe el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, que no quiere desvelar más detalles.

Tan solo que esperan poder presentarlo antes de irse de vacaciones y que es un proyecto de la productora Fénix Media Audiovisual, que han creado Gálvez y Rafa Guardiola, expresentador y exdirector de "Pasapalabra", con Olga Flórez. Será sin duda una de las puestas de Mediaset, al igual que "Idol Kids", el talent show que quedó paralizado por la pandemia y que llegará probablemente a las pantallas en septiembre, en cuanto se normalicen los consumos y se produzca el regreso a los colegios. Presentado por Jesús Vázquez, contará con Isabel Pantoja en el jurado, como parte del contrato de la tonadillera con Mediaset. De momento no hay nada más previsto con la cantante, que podría repetir en la segunda temporada del concurso, que prevén realizar si los resultados acompañan.

Sigue la apuesta por la telerrealidad

También en otoño llegará el nuevo 'reality' del grupo, "Sola/Solo", que se emitirá en Mitele Plus y en el que un famoso vivirá en solitario en una casa construida en las instalaciones de Mediaset España. Así como la nueva entrega de "La isla de las tentaciones", con Sandra Barneda al frente. Pero no se emitirán a la vez -"conviene que haya uno solo para que no se canibalicen entre sí", resalta Villanueva-. Y además queda descartado, al menos en 2020, el regreso de "Gran Hermano".

"'Gran Hermano' está en situación de barbecho, de descanso. Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", precisa el responsable de Contenidos de Mediaset, que habla con cariño de un formato que hace 20 años cambió el paisaje audiovisual español. Fue el inicio de la apuesta de Mediaset por los 'realities'. "Permiten hacer una televisión de contagio, viral, que hace que los contenidos vayan desfilando, contaminando a los diferentes programas de la cadena y dando contenido muy valioso y muy buscado por los espectadores".

Sin olvidar los buenos datos de audiencia que proporcionan los 'reality', como ha sido el caso de un "Supervivientes" que además en la cadena recordarán "durante muchos años". "Es muy complicado gestionar un programa que está a miles de kilómetros de distancia, que se vertebra en dos escenarios, en Honduras y en Fuencarral, con las galas semanales y el debate, por un lado y Lara (Álvarez), los concursantes y el equipo en Honduras. Y más en una época de grandísima incertidumbre", resalta.

Villanueva destaca el trabajo "encomiable" de la productora aislando al equipo que estaba en la base en tierra firme desde donde se controlaba la isla, así como la organización para poder hacer un final en España en un recinto con todas las medidas de seguridad. "Ha sido una edición muy complicada, pero ahora nos deja muy satisfechos".

Buenos resultados durante el confinamiento

Una alegría generalizada por los resultados del grupo durante el confinamiento, con Telecinco como líder en 89 de los 92 días que duró el estado de alarma, y una cuota de pantalla del 14,7%. Una situación como la que hemos vivido "te curte, te da una gran experiencia y una gran musculatura para la gestión", asegura Villanueva.

"Ha sido un año muy complicado y encontrarte con estos datos es verdaderamente motivo de satisfacción. Mediaset España es el grupo más visto desde su creación en 2010. Telecinco ha conseguido su mejor registro en 4 temporadas", resume el directivo, que además destaca el reto que ha supuesto mantener las 20 horas de programación diaria en directo que suman Telecinco y Cuatro. Con la presión añadida de la amenaza del virus. "Es un grandísimo mérito de los trabajadores de Mediaset, es un orgullo trabajar con gente que se ha entregado de esta manera y con un elevadísimo grado de responsabilidad".

Sin fútbol y con las tardes asentadas en Cuatro

Y tras esta época difícil, se enfrentan al futuro de Mitele Plus sin el fútbol con el que lanzaron su plataforma de pago. Ahora, reconoce Villanueva, se analizó la contratación del fútbol con criterios de rentabilidad "y no nos salían los números".

Por eso han decidido apostar por el entretenimiento, que es la marca de la casa. Y no solo los reality, porque en el caso de Cuatro han conseguido solidificar el horario de tarde con programas como "Volando voy", de Jesús Calleja, con sus recorridos por la España vaciada. O con una nueva declinación de "First Dates", al estilo del "First Dates Crucero", que empezó a emitirse este año