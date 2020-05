Dinos cómo eres y te diremos cuál de los tres 'smartwatches' más vendidos de Amazon es el indicado

Aunque hace unos años eran el capricho de unos pocos, ahora, los relojes inteligentes se han convertido en un complemento 'techie' más. Compatibles con nuestros 'smartphones' y capaces de sincronizarse con sus notificaciones para que no perdamos detalle de todo lo que nos ocupa, los también conocidos como 'smartwatches' han llegado para facilitarnos la comunicación, la conexión y, también, para registrar nuestra rutina al detalle. De hecho, de las prestaciones extra que ofrecen suele depender que nos decantemos por un modelo u otro, además de tener siempre en cuenta su precio o su diseño.

Así, el material y color de la correa, su autonomía con una sola carga, las pulgadas de la pantalla o las funciones deportivas que ofrece (ya sea como cuentapasos o para registrar el consumo calórico) son algunos de los aspectos que más solemos valorar a la hora de elegir el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Eso sí, dependiendo de nuestros gustos optaremos por un diseño y unas prestaciones concretas que cumplan las expectativas que esperamos de un ‘smartwatch’.

Si no sabes por dónde empezar ni, por supuesto, qué modelo elegir, hemos buscado los modelos más vendidos de Amazon para mostrarte sus diseños y sus características e intentar saber cuál es el que mejor te define. En el catálogo de la plataforma, puedes encontrar un sinfín de propuestas con diferentes prestaciones y con precios de lo más variados, pero los tres siguientes se han colado en el pódium de 'best sellers' del gigante del comercio 'online'. ¿Quieres descubrir cuál es el tuyo?

El 'smartwatch' más adecuado para ti

- Deportista a la última, con el modelo de Lifebee. No hay modalidad deportiva que se te resista: atletismo, natación, ciclismo, yoga, senderismo... Y, tienes claro, que mejorar tus marcas es la única meta a la que ahora mismo quieres prestarle atención. De ser así, necesitas hacerte con este modelo de Lifebee que, con una pantalla táctil grande (1,3 pulgadas) y fácil de manejar, es capaz de registrar nueve modos deportivos, al tiempo que elabora y envía informes de la quema calórica, del ritmo cardiaco o de la calidad del sueño. A todo ello se suma que es sumergible, que la duración de su batería alcanza los diez días y que permite controlar nuestra 'playlist' favorita para que la música nunca falte durante nuestros entrenamientos.

- Elegancia 'techie', en el modelo de Xiaomi. No hay novedad 'techie' en el mercado que se te resista, aunque te gusta lucirla siempre que tienes ocasión, no solo durante la práctica deportiva. Por ello necesitas un modelo pensado para registrar todos los datos de tus entrenamientos, pero que no desentone si lo quieres lucir en un ambiente más formal. Así es el Huawei Watch GT, un reloj inteligente de diseño ultraligero, pensando especialmente para ser elegante y óptimo a partes iguales. Dispone de una batería de larga duración, de un monitor de frecuencia cardíaca y de múltiples modos de deportes.

- Clásico, pero con todas las prestaciones, de Umidigi. Quieres controlar los datos básicos de tus entrenamientos, como el tiempo, las calorías quemadas y la distancia recorrida, pero no quieres llevar en tu muñeca un reloj totalmente digital, y es que tú sigues añorando lo analógico. Tranquilo, el Uwatch de Umidigi es el más indicado para ti, puesto que el diseño de su esfera rememora la de los clásicos de manillas sin renunciar a ninguna de las prestaciones más novedosas. Además, es impermeable, te notifica las llamadas y mensajes si lo sincronizas con tu teléfono y te muestra el clima, entre otras funciones. ¡Y todo por menos de 50 euros!

