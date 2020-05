Dakota Johnson: "Mi abuela vive con 13 tigres y leones"

La protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey', Dakota Johnson, se ha sincerado en una entrevista para la edición estadounidense de 'Marie Claire' sobre los problemas de salud mental que padece desde que era adolescente. "He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: 'Oh, esto es algo por lo que de verdad se pasa'", explica la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Y ahora, tras más de dos meses encerrada en Los Ángeles con su pareja, el cantante de Coldplay y ex marido de Gwyneth Paltrow, Chris Martin, debido a la Covid-19, ha querido compartir cómo lidiar con la depresión durante la cuarentena.

Para ella es difícil sentirse totalmente positiva "todo el día todos los días". La actriz está haciendo mucha meditación, sale a caminar e intenta llevar una dieta sana. No obstante, es consciente de que todavía no está recuperada por completo: "Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar pensamientos y emociones, y hago terapia. Creo que tengo muchos complejos, pero no dejo que salgan. No creo que sea un problema de nadie más", explicaba Dakota, reconociendo que no exterioriza sus problemas.

Hace unos meses la joven, de 30 años, en plena promoción de su nueva película 'Asistente Personal' acudió al programa de Graham Norton y no tuvo reparos en hablar de su abuela, Tippi Hedren y su pasión por los felinos de los que aún vive rodeada en Shambala, en el desierto de Mojave, Estados Unidos.

Se trata de una reserva de animales donde acoge tigres, leones y otras especies abandonadas en Hollywood. Y es que, pese a sus 90 años de edad, Hedren, según su nieta, sigue viviendo con "13 o 14 tigres y leones y un par de gatos, aunque antes tuviera 60". "Para cuando yo nací ya estaban todos en grandes recintos y era bastante más seguro, no tan psicópata como cuando empezaron", detallaba Dakota al ver unas imágenes antiguas de su abuela y su madre rodeadas de estos animales.

En la actualidad, la musa rubia de Hitchcock sigue manteniendo su elegancia y su belleza natural. Hace dos años, protagonizó la campaña de relojes y joyería de Gucci. Es una mujer familiar que siempre ha estado al lado de su hija Melanie y está orgullosa de la prometedora carrera cinematográfica de su nieta Dakota. Esta última ha denunciado en varias ocasiones cómo Hollywood se olvida de las intérpretes femeninas cuando envejecen. Y es que tanto su abuela como su madre llevan varios años sin participar en una película. También Melanie ha presumido de madre y hace unos meses, por su 90 cumpleaños, compartía en las redes sociales una imagen de ella en la que decía: "Todavía sigue maravillando a todo el mundo. Tacones altos y leggins, piel sintética, diamantes y vino. ¡Esa es mi madre!".