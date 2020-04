Así sobreviven las reinas de las mañanas

Tres periodistas se han convertido en la esperanza para casi dos millones y medio de españoles que cada mañana conectan con ellas a través de sus televisores con la ilusión de que la cifra de curados sea mayor que la de contagiados, o reconfortarse con los testimonios de superación de esta eterna cuarentena.

Aunque llevaban días antes del estado de alarma tomando precauciones, el lunes 16 de marzo, Susanna Griso, María Casado y Ana Rosa Quintana vivieron el impacto de la pandemia en directo al ver sus platós vacíos, sus equipos reducidos a la mitad, sin maquilladores, peluqueros ni estilistas y los colaboradores entrando telemáticamente desde sus casas. Pero ahora más que nunca sienten la obligación de informar a pesar de estar expuestas al contagio diariamente.

"Llego a la misma hora, pero ahora tengo que dedicarle más tiempo a la 'chapa y pintura' porque mi equipo, que es maravilloso, me tiene el punto muy cogido y van muy rápido. A mí, por contra, me cuesta mucho más", confiesa Griso. Ahora se arregla ella misma: "Creo que es más que evidente. Como les digo a ellas, cada día de confinamiento y con servicios esenciales conmigo en pantalla se convierte en un homenaje a ellas. Las echo mucho de menos".

Desde antes de que se decretase el estado de alarma, dividieron el equipo en tres grupos: A, B y C, que siempre rotan y nunca coinciden. "Buena parte de la gente teletrabaja, todas las reuniones son telemáticas porque en la tele solo estamos los imprescindibles y, francamente, nos apañamos muy bien. Pensé que sería más complicado". A pesar de ser pocos mantienen las distancias de seguridad. "Yo solo veo a mis compañeros en el plató porque todas las reuniones (la de las 6:00 y las 14:00 horas) son telemáticas. Hemos reducido el contacto al máximo y todo lo desinfectamos continuamente", explica.

Y aunque muchos psicólogos recomiendan no estar sobreinformados de la pandemia, Griso defiende el papel de 'Espejo Público': "Creo, honestamente, que hacemos un programa muy equilibrado: informamos alejados de cualquier alarmismo. Y a la vez entretenemos. Creo que nunca me lo habían dicho tanto como ahora". Estos días son una continua enseñanza no solo a nivel televisivo también a nivel personal. "Me he dado cuenta de que somos mucho más resilientes de lo que pensábamos. Y que, ante situaciones de emergencia, estamos dando muestras de madurez, tolerancia, solidaridad y un humor inquebrantable. Casi todos hemos perdido a personas queridas y ni siquiera nos hemos podido despedir, pero ahí estamos... luchando".

