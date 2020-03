Sobre el coronavirus: ¿Cómo hay que lavarse las manos y cuánto dura en las superficies?

Lavarse las manos con regularidad es una de la máximas para prevenir el coronavirus. Y es que un gesto tan sencillo, puede evitar muchos contagios. Este proceso, según la OMS, debe durar entre 40 y 60 segundos.

Tras mojarse las manos con agua, se deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón que sea suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Posteriormente, se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Además, también se debe frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados, y el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

Por último, frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, y la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, realizando el mismo movimiento de rotación. Para enjuagarse las manos abra el grifo y séquese con una toallita desechable, si es posible, con la que se puede cerrar el grifo para no volver a estar en contacto directo con él.

Loading...

🏠¿Si estoy en casa debo lavarme tanto las manos?



Debes hacerlo:



🍲Antes de comer



🚾Antes y después de usar el baño



😣Después de sonarte, toser o estornudar



Y si tienes que salir, lávate las manos al tocar objetos y tras estar en lugares públicos#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cZG6eekDAD — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 24, 2020

Duración del virus en superficies

El virus que causa el coronavirus es estable durante varias horas o días en aerosoles y diversas superficies, según el estudio que acaban de publicar en 'The New England Journal of Medicine' un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton en EE. UU.

Así han llegado a la conclusión de que SARS-CoV-2, responsable del síndrome respiratorio agudo grave, se detecta en aerosoles (las partículas en suspensión del aire) durante un tiempo máximo de tres horas, hasta cuatro horas en el cobre (presente en muchas monedas), hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero inoxidable.

Sigue la actualidad sobre el coronavirus.