'Los espejos de azabache', un blog más que educativo

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro". "Así empieza el libro ‘Platero y yo’, de Juan Ramón Jiménez. Y así se inicia este blog, como la primera página de un libro que -esperemos- se llena de palabras hermosas". Y así, con esta hermosa declaración de intenciones, como las palabras esperadas, María Jesús Lamora, maestra del CEIP Víctor Mendoza de Binéfar (Huesca), creaba hace diez años el blog educativo ‘Los espejos de azabache’

Un blog con vocación cultural

Un blog que nació con vocación cultural, casi, casi, diríamos que poética, porque "la cultura no está en un libro de texto, que ha de estudiarse para superar un curso", apunta la maestra; porque "la cultura –insiste– vive en conocer a grandes poetas; vive en el arte, en la música, en una exposición, en el conocimiento de nuestra geografía y sus monumentos; vive en la lectura, en la creatividad, en la imaginación".

María Jesús Lamora, en clase, proyectando el blog MJL

Con más de 4.300 entradas y 700.000 visitas, que lo avalan, procedentes de los "cinco continentes", este blog es "una manera de acercar a las familias recuerdos y cuestiones que tuvieron o tienen que ver con la educación de sus hijos; pero, sobre todo, es una forma de compartir ‘cosas’ que no aparecen en un libro de texto, que no se dan en clase porque no da tiempo; porque hay un currículum que cumplir", asevera esta maestra, especializada en Filología Francesa y Música, máster en Musicoterapia y Educación Emocional; y más de 30 años de trayectoria.

"El blog es una forma de compartir ‘cosas’ que no aparecen en un libro de texto, que no se dan en clase porque no da tiempo; porque hay un currículum que cumplir"

Poesía, pintura, fotografía...

Pero, por encima de todo, a María Jesús Lamora le apasionan la poesía, la pintura, la fotografía, la música, cualquier manifestación artística y creativa, que trata de transmitir a sus alumnos de 6º de primaria para "abrir su mente, más allá de la mera lección de lengua o matemáticas". De hecho, la docente ha cosechado varios premios de fotografía –Festival Nocte de Graus y en Castillazuelo,Cadis Huesca, finalista en el concurso de las fiestas de San Lorenzo, organizado por el ‘Diario del Altoaragón’...– ;también ha expuesto su obra y ha sido galardonada en diferentes certámenes de poesía y literatura, el último, el XIV Concurso de Relatos Cortos para Contar en Tres Minutos ‘Luis del Val’, que convoca el Ayuntamiento de Sallent de Gallego, cada dos años.

La clase también celebró sus elecciones. Aquí, los candidatos ganadores MJL

Sus alumnos participan en el blog –que se ha convertido en una herramienta didáctica excelente y motivadora– a través de sus comentarios, dando respuesta a las cuestiones que, a diario y sistemáticamente, aparecen y que tienen que ver con temas muy diversos. "Los lunes, toca literatura –explica la maestra–;los martes, geografía; los miércoles, acertijo; los jueves, ‘Desafía tu mente’, con actividades de perspectiva, lógica, ilusiones ópticas o matemáticas; los viernes, fotografía; y los fines de semana... escultura, pintura o arquitectura". Además de cualquier noticia, asunto, charla que organiza el colegio, comentarios de películas, temas de reflexión… "Los alumnos –continúa– saben que ahí está y que pueden verlo y participar cuando quieran; y sus familias también. En realidad, el blog está abierto a todo el mundo".

"¿Sabes lo importante que es para un alumno ver validado lo que ha hecho, lo que ha escrito?"

‘Versos que me acompañan’

Y, así, los chicos y chicas de 6º de primaria del CEIP Víctor Mendoza de Binéfar ponen títulos a las fotografías conceptuales de Chema Madoz o escriben poemas en la sección ‘Versos que me acompañan’, poemas a los que la docente pone música antes de subirlos al blog. "¡Sabes lo importante que es para un alumno ver validado lo que ha hecho, lo que ha trabajado –exclama–; saber y comprobar que eso que está publicado en el blog lo ha escrito él".

A medida que han pasado los años y que la educación emocional, "por fin", adquiere un lugar importante en las aulas, la docente ha ido incluyendo en el blog actividades de este tipo, bajo el epígrafe ‘Emociones’, "que tienen como fin la interiorización, la relajación, la inteligencia interpersonal y, especialmente, la intrapersonal". Porque está convencida de que este apartado ha de ser «imprescindible» en la educación de los alumnos.

Dos alumnas, a punto de realizar un experimento ante el resto de sus compañeros MJL

"Realmente –reflexiona– uno puede pensar que la vida no les va a regalar nada; que estos niños de primaria llegarán a una prueba donde tendrán que demostrar si son ‘aceptados’ o no en la universidad o en el camino que elijan. Es cierto. Pero también lo es que la sociedad actual está inmersa en tantas experiencias, tanta información, tanto caos, que es y será primordial saber gestionar emocionalmente nuestra expectativa de vida para poder alcanzar un grado de armonía coherente con una manera de pensar y de sentir". Y, por eso, a María Jesús Lamora le parece obligatorio "que haya un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones con los demás; y que la tutoría con los alumnos, se dirija en este sentido".