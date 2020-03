La marihuana puede provocar hasta 12 horas de erección

Fumar marihuana de manera habitual puede provocar erecciones no deseadas de hasta 12 horas de duración. Es lo que le ha ocurrido a un hombre estadounidense de 32 años que ha tenido que ser tratado en un hospital en Georgia (Estados Unidos) por sufrir dolorosas erecciones, una de las cuales se prolongó durante medio día. Finalmente, el equipo médico ha concluido que el motivo de su problema es el uso frecuente de cannabis.

Según recoge 'El Confidencial', los especialistas del hospital han señalado que se trata del primer caso de priapismo, una afección que consiste en la erección continua y dolorosa del pene que no es causada por la estimulación sexual, asociado a esta droga. El priarismo se produce habitualmente como un efecto secundario de medicamentos recetados y también se suele relacionar con el consumo de cocaína. Por lo general, se necesita un tratamiento oportuno para el priapismo con el fin de prevenir el daño tisular que podría causar la incapacidad para lograr o mantener una erección

El paciente estadounidense se encontraba totalmente sano, pero fue ingresado en el hospital después de acudir al mismo a causa de sus dolorosas erecciones. En una de las ocasiones acudió a urgencias después de soportar una erección de 12 horas y tuvo que regresar en una segunda ocasión con otra erección que alcanzaba las 6 horas.

Lo que ha llevado a los médicos a relacionar su angustioso problema con la mariahuana es que el propio enfermo relató que había fumado cannabis durante varias noches a la semana a lo largo de medio año y alrededor de dos horas antes de sufrir cada episodio de priapismo.

'El Confidencial' recoge el estudio que estos profesionales han publicado en la revista científica 'Journal of Cannabis Research' y en el que aseguran que la prueba de drogas de orina confirmó que no consumía otras sustancias estupefacientes y que no padecía otros problemas que explicaran lo que le ocurría. "Además, su historial mostró una correlación convincente entre su consumo de cannabis y sus episodios de priapismo recurrente", aseguran los médicos en su artículo.