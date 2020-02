¿Anunció Sergio Ramos en redes sociales el sexo y el nombre de su cuarto hijo?

Fue a finales del pasado mes de enero cuando Pilar Rubio aprovechó un evento publicitario para confirmar que estaba esperando su cuarto hijo. La esposa de Sergio Ramos aseguró estar de tres meses a la vez que relataba que el comienzo del embarazo había sido un poco molesto. "El primer mes lo pasé fatal. No sé por qué, estaba súper cansada todo el rato y tenía náuseas, pero ahora estoy súper bien otra vez", confesaba.

Por entonces, todavía no sabía si el bebé en camino era niño o niña. Aunque la cuestión del sexo no era de vital importancia para ella. "Me daría igual que fuese otro niño. Ya sé cómo funcionan y no me importaría tener otro más. Creo que las niñas son más complejas", afirmaba la futura mamá. Incluso se atrevió a compartir que en caso de ser niña le gustaría el nombre de Ginevra con 'v'. Pero unas semanas después puede que la incógnita se haya resuelto gracias a un inocente y divertido vídeo que compartía en las redes su marido Sergio Ramos esta misma semana.

La familia se encontraba descansando en su finca 'La Alegría' en Bollullos, a las afueras de Sevilla, que fue el escenario de su romántica y espectacular boda el pasado mes de junio, tras siete años de convivencia. Allí el capitán del Real Madrid grabó un vídeo en el que aparece junto a su hijo Sergio y su mujer, Pilar Rubio. Padre e hijo cantan una canción, la canción de la 'Princesa Julieta'. La presentadora se lleva las manos a la cara y no da crédito a lo que el futbolista cariñosamente está contando. Una niña y de nombre Julieta podría ser el nombre y el sexo del bebé, uno de los secretos mejor guardados.

Sergio siempre ha manifestado su deseo de tener una "princesa" en casa tras tener tres varones. "La familia lo primero", explicaba en el 'hashtag' de la fotografía Sergio Ramos, donde incluía también el nombre de Julieta. Por lo tanto, parece no haber dudas de que su próximo hijo será una niña y quizás el nombre elegido haya sido finalmente ese.

Tres chicos

El matrimonio tiene ya tres hijos. Sergio, de 5 años, Marco, de 4, y Álex, de tan solo uno. Ambos están atravesando un momento dulce tanto en lo personal como en lo profesional. El capitán del Real Madrid está satisfecho porque su equipo pelea con el Barcelona por el título liguero después de levantar la Supercopa de España en Arabia Saudí, mientras que la presentadora sigue con su colaboración en 'El Hormiguero' (Antena 3) y sus actos promocionales.

Al igual que en los anteriores tres embarazos, la presentadora cuenta con la ayuda de la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico Caroline Correia. Diariamente se somete a una dura rutina de entrenamiento adaptada en este caso al segundo trimestre de embarazo en el que se encuentra. Y es que siempre ha defendido los beneficios del deporte durante la gestación.

También sigue su rutina de alimentación. Aunque dice no tener antojos si se da algún capricho que otro, en este caso su favorito es la bamba de nata. De momento está tranquila porque, aunque ya es una experta, reconoce que cada embarazo es distinto, pero de momento este a pesar de las típicas molestias le está permitiendo seguir con su vida normal.

La familia al completo podría mudarse a finales de año a su nuevo hogar; una mansión de 12 millones de euros que llevan tiempo construyendo en la lujosa urbanización de la Moraleja. Se trata de una finca de 15.000 metros cuadrados que adquirieron hace un tiempo y que han derruido para rehacerla a su gusto. Y quizás la llegada de Julieta sea el momento propicio para mudarse por fin.