Una joven de 26 años intenta robarle un millón a su marido, de 77, a los 4 meses de casarse

Ni fueron felices ni comieron perdices. El matrimonio entre Lin Helena Halfon, israelí de 26 años, y Richard Rappaport, estadounidense de 77, terminó bruscamente tan solo cuatro meses después de la boda.

El motivo: la joven intentó retirar nada menos que un millón de dólares de la cuenta bancaria de su adinerado esposo. Sin éxito, eso sí, pues Halfon acabó detenida y, ahora, se encuentra imputada por un puñado de delitos.

Todo comenzó a principios del mes de noviembre -tres meses después de la boda en secreto con su marido en Sarasota (Florida)-, cuando la joven acudió a una sucursal bancaria en Amscot para intentar cobrar un cheque de un millón de dólares.

Halfon esgrimió que su intención era comprar un yate para ella y su esposo, sin embargo, los empleados del banco no la creyeron y rechazaron darle esa cantidad. La recién casada se marchó, pero regresó al poco tiempo con otros tres cheques por un valor de 333.333 dólares cada uno. Pero tampoco coló y los trabajadores llamaron a la policía.

Un mes después, en diciembre, la joven fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Tampa y ahora se enfrenta a los cargos de lavado de dinero, fraude organizado y explotación de una persona mayor. En su primera comparecencia ante un tribunal, el juez fijó su fianza en un millón de dólares.

El diario 'The Tampa Bay' señaló que su marido, el empresario Richard Rappaport, decidió en un principio dar el beneficio de la duda a Halfon y solicitó que su mujer no fuera deportada a su Israel natal. No obstante, cuando los investigadores le preguntaron si sentía que estaba siendo víctima de un fraude, el hombre dijo que "sí".

La hija de Rappaport, Dayna Titus, indicó en una declaración jurada que su familia desconocía el matrimonio entre su padre y la joven.