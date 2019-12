Marta Sánchez responde a los 'haters' tras sus palabras sobre Rosalía: "No pretendo compararme con nadie"

Marta Sánchez ha explotado en Instagram. La red social echaba humo el pasado viernes con el titular de una entrevista a la cantante en el periódico La voz de Galicia, con motivo de un concierto que tenía este sábado en La Coruña, en el que se destacaba una de sus declaraciones: "Yo fui la Rosalía de mi generación".

Los 'haters' no perdonan y fueron muchos los que criticaron esas palabras de la cantante. Tantos, que Sánchez no ha podido aguantarse y ha decidido responderles.

"No suelo poner estas cosas en mi Instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos 'haters' que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí", comienza.

Mostrando un pantallazo de una conversación con el redactor que la entrevistó destaca que "nada más lejos de su intención era despertar tanto comentario".

La cantante explica cómo "hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y sí, tuve una gran época de éxitos, tanto en Olé Olé, como en solitario.", reconoce.

No se arrepiente de sus palabras y subraya su intención a presar de las críticas. "Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...)".

Por último, quiere dejar clara su admiración por Rosalía: "Quede claro que me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista", sentencia.