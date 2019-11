¿Qué ofrece una habitación que cuesta 50.000 dólares por noche?

Aquellos que deseen disfrutar de una habitación con vista espectacular de Nueva York, contar con un chef y mayordomo para complacerles o poder viajar desde la suite en helicóptero desde y hacia el aeropuerto, deberán pagar el precio récord de 50.000 dólares por noche.

Pero, eso sí, tienen que reservar por siete días. Ese es un importante requisito para alquilar esta amplia y lujosa suite de 390 metros cuadrados en el hotel Park Hyatt de Nueva York, en la llamada "Ruta de los multimillonarios", en la calle 57 de Manhattan.

El hotel comparte una torre con los residentes de apartamentos de lujo y ha transformado uno de ellos, de tres habitaciones, en una suite que además incluye un vestidor diseñado por Nordstrom, con ropa incluida que pueden comprar, con el que busca atraer a la realeza, a financieros multimillonarios y otros clientes ultra-ricos, de acuerdo con The Wall Street Journal.

También tiene un comedor para diez personas y una moderna cocina, ambos con una gigantesca pared de cristal para no dejar de disfrutar del paisaje de Nueva York desde cualquier lugar.

Desde la suite, en el piso 59 de la torre, los clientes podrán disfrutar de una vista espectacular del extremo sur del Central Park, el puente colgante George Washington, sobre el río Hudson, que une a Nueva York y Nueva Jersey, y del famoso estadio de los Yankees, en El Bronx.

La nueva suite es aproximadamente el doble del tamaño de la que era la más grande del hotel, a un coste de 35.000 dólares por noche.

El Park Hyatt ha experimentado una creciente demanda de suites de lujo más grandes, especialmente de grupos que viajan juntos, dijo al Wall Street Journal Gus Pitkethley, a cargo de ventas y mercadeo del hotel.

"Para crecer en ese mercado de suites y apuntar a mercados internacionales (de clientes) que vienen a Nueva York, estábamos buscando la oportunidad de tener una suite especial más grande", indicó.