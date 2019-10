Prueban que los embriones son capaces de autorrepararse desde el segundo día

Investigadores del Institut Marquès, centro barcelonés especializado en reproducción asistida, han demostrado que los embriones son capaces de autorrepararse desde el segundo día de vida.

Esta demostración ha llevado al Instituto Marquès a proponer que se cambien los criterios para seleccionar los embriones aptos para transferir al vientre materno en los tratamientos de reproducción asistida.

En su investigación, los científicos han analizado el desarrollo de 23.340 embriones, desde su fecundación hasta el quinto día de evolución, utilizando incubadoras de embriones que llevan incorporada una cámara de vídeo que filma su desarrollo, con lo que han podido observarlos sin peligro de forma continuada.

Así, los científicos vieron cómo los embriones que reabsorben sus propias células alteradas en el segundo o tercer día de vida, en realidad, se están autorreparando y, por tanto, pueden evolucionar correctamente.

El trabajo ha demostrado que algunos embriones que se consideraban descartables por tener varios núcleos (multinucleados) tienen en realidad la capacidad de expulsar las células anómalas en el cuarto o quinto día de vida y acabar dando lugar a un embarazo.

"Es apasionante descubrir que el ser humano, en su segundo o tercer día de vida, ya sea capaz de detectar que una de sus células se ha alterado y tenga potencial para eliminarla y poder seguir creciendo sano", ha explicado la directora del Institut Marquès, Marisa López-Teijón.

"Esto nos enseña que la vida no consiste en nacer perfecto, sino en saber corregir tus defectos. No solo los que ya parecen perfectos llegan a vivir, sino también los que han luchado para serlo", ha añadido la ginecóloga.

López-Teijón ha recordado que, a excepción de los gemelos idénticos, no existen dos embriones iguales porque el número de combinaciones genéticas posibles es infinito. "Por ello, -añade- desde el instante de la fecundación todos hemos tenido nuestras características exclusivas, que ya nos han hecho únicos desde ese preciso momento. Y esto ocurre en todos los embriones, no solo en los de fecundación in vitro".

"Cada embrión funciona como un equipo de células controladas por un líder, con el objetivo de vivir. Si algunas células se empiezan a dividir de forma anómala y no son capaces de controlarlas, las malas ganan y el embrión no podrá desarrollarse, pero es precioso ver cómo, desde el inicio de la vida, los seres humanos son capaces de eliminar sus puntos débiles, para seguir los criterios correctos y conseguir seguir adelante en la vida", subraya López-Teijón.

La ginecóloga ha asegurado que la línea de investigación abierta por el Institut Marquès sobre la evolución embrionaria está revolucionando los criterios de valoración de los embriones que hasta ahora se empleaban en los laboratorios de reproducción asistida.

En los tratamientos de fecundación in vitro los embriones se clasifican siguiendo unas pautas basadas en su aspecto y en su forma de desarrollarse y se transfieren a la paciente los que se consideran con más posibilidades de implantarse y seguir evolucionando.

Pero, según esta investigación, a partir de ahora, puede cambiar el criterio sobre algunos de los embriones que no siguen las pautas de evolución normales, ya que, según López-Teijón, pueden acabar convirtiéndose en un bebé sano.