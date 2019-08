Funeral por un glaciar

"Solo vosotros sabréis si lo hicimos". Es la frase final del texto de una placa que un grupo de científicos colocará el domingo en la cumbre del volcán islandés Ok, a 1.198 metros sobre el nivel del mar. Titulada 'Una carta al futuro', dice: "Ok es el primer glaciar islandés en perder su estatus de glaciar. Se espera que en los próximos 200 años todos nuestros glaciares sigan sus pasos. Con este monumento reconocemos que sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que hacer. Solo vosotros sabréis si lo hicimos".

El glaciar Ok estaba al oeste de Islandia. Según un mapa geológico de 1901, entonces cubría 38 kilómetros cuadrados y tenía un espesor de 50 metros, el equivalente a un edificio de 16 pisos. En 1978, había encogido hasta los tres kilómetros cuadrados y ahora no llega al kilómetro y los 15 metros de grosor.

"Ok ha sido el primer glaciar islandés que se ha fundido porque los humanos hemos transformado la atmósfera de la Tierra. Su destino lo compartirán todos los glaciares islandeses a menos que actuemos ahora y reduzcamos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero", advierte Dominic Boyer, antropólogo de la universidad estadounidense de Rice y coautor del documental 'Not Ok', sobre la historia de la ya difunta masa de hielo. Porque el Ok, explica la NASA, ha adelgazado tanto en el último siglo que su hielo no fluye por la ladera del volcán desde 2014, y un glaciar estancado es un glaciar muerto.

Al pie de la placa que Boyer y su colega Cymene Howe dejarán en la cima del volcán, se lee: "Agosto de 2019. 415 ppm CO2". En abril pasado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera llegó a las 415 partes por millón, cantidad que no se alcanzaba desde hace tres millones de años, mucho antes de la aparición de nuestra especie. La concentración de CO2 en la atmósfera era de 280 ppm antes de la Revolución Industrial. Los glaciares acumulan el 70% del agua dulce del planeta, conservan en sus hielos la historia climática y su desaparición provocará el ascenso del nivel del mar.