¿Se ha casado Pau Gasol?

El jugador español de baloncesto, Pau Gasol, se casó este fin de semana con su prometida, la periodista Catherine McDonnell. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en San Francisco, según publica 'El País'.

El deportista y la periodista, que llevan juntos tres años, habrían hecho coincidir su enlace con el 39 cumpleaños del catalán. “¡Feliz cumpleaños para el amor de mi vida, mi atractivo prometido! Eres sorprendente, Pau Gasol”, escribió McDonnell en su Instagram junto a una imagen en la que aparece abrazando al jugador, quien sujeta los globos por su cumpleaños y quien todavía luce la férula en su pie izquierdo.

Pero... ¿Cómo se ha filtrado la celebración de la boda? Parece ser que fueron las amigas de la novia, que subieron imágenes a sus redes sociales.

Por parte del jugador de baloncesto, a la ceremonia no faltó su hermano Marc Gasol y, aunque no hay una confirmación oficial, se da por hecho que también acudió el resto de su familia, como sus padres Agustín y Marisa así como su otro hermano, Adriá. Gasol hubiera deseado también la presencia de su gran amigo Rafa Nadal, pero el tenista no pudo acudir debido a que está en pleno torneo en Wimbledon. Parece que también acudieron dos de sus amigos dentro y fuera de la cancha de baloncesto, como son Juan Carlos Navarro y Sergio Llul.