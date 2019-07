Miguel Herrán, de 'La Casa de Papel', rompe a llorar y carga contra la "máquina de mentir" de Instagram

El actor Miguel Herrán, uno de los protagonistas de 'La Casa de Papel', que está a punto de emitir su tercera temporada en Netflix, ha roto a llorar al no estar pasando un buen momento, pero lo ha hecho en un vídeo de Instagram, para compartirlo con sus seguidores. "Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram", escribe el protagonista de 'La Casa de papel' junto a al vídeo en el que aparece llorando. El actor de 'Élite' ha querido mostrar la otra cara de las redes sociales, en las que no todo siempre es de color rosa.

En la pieza no habla, pero sus lágrimas lo dicen todo. El joven no debe estar pasando un buen momento. "Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes... pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", concluye.

Ante los bajos ánimos de Herrán, la publicación ya alcanza más de 26.000 comentarios y sus seguidores y sus compañeros de 'La Casa de Papel' y de 'Élite' han mostrado todo su apoyo al actor y le han mandado mucho ánimo.