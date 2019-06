Aciertos y errores entre los invitados a la boda de Belén Esteban

Segunda boda 'la princesa del pueblo'. De ella no hay imagen oficial, así que hasta que este lunes los kioskos arrojen la millonaria exclusiva sigue siendo una incógnita. Y no será porque no se intentase, parece que algunos fotógrafos infiltrados tuvieron que ser desalojados por la policía, según informan algunos medios.

Pero los invitados hacen una inversión importante y quieren rentabilizar su presencia y sus apuestas, así que cuelgan en redes sociales imágenes de sí mismos y de sus amigos. Y, como siempre pasa en las bodas, hubo de todo. Modelos dignos de engrosar en la galería de los horrores y otros que constituyeron un acierto.

He aquí una muestra.

Ylenia apareció embutida en un traje entre naranja y rojo, lleno de volantes y excesivo. Si quería llamar la atención, bingo. Cualquier otra pretensión quedó en suspenso. Carmen Borrego tampoco estuvo muy afortunada en su elección.

Paz Padilla acertó de pleno con este vestido de Alejandro de Miguel, que no podía ser más favorecedor. Perfecto el peinado y los complementos.

Mila Ximénez optó por un modelo de Agatha Ruiz de la Prada. Muy favorecedor no era, pero seguro que la colaboradora televisiva iba cómoda como ninguna. Lidia Lozano optó por un original modelo con pantalón. Kiko Hernández optó por un traje azul marino. La periodista Gema López acertó con un top blanco y una falda rosa.

Carlota Corredera debía sentirse imperial y así quiso aparecer. Para gustos...