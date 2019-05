Cuatro errores que debes evitar al comprar un vuelo en internet

Ya no queda nada para que lleguen las ansiadas vacaciones. Son muchos los que elijen los meses de verano para hacer un viaje en familia o con amigos y desconectar de la rutina.

Si eres uno de ellos y estás pensando en comprar un vuelo, existen algunos trucos para conseguir que el precio final no salga tan caro. Mirarlo en ventana de incógnito, borrar las famosas cookies o hacer escalas son algunos de ellos. Pero igual que existen técnicas para no tener que rascarnos mucho el bolsillo, también hay una serie de errores que muchos usuarios cometen, pero que hay que intentar evitar si no queremos pagar de más:

Comprar billetes de ida y vuelta

Se suele tender a comprar billetes cerrados de ida y vuelta, pero dependiendo del destino, puede salir mucho más económico si se compran por separado, es decir, dos idas.

No madrugar

Las mejores ofertas siempre suelen coincidir con las primeras horas del día. Si quieres hacerte con una de ellas es conveniente madrugar.

Comprar con mucha antelación o esperar a última hora

Sacar los billetes con muchos días de antelación o esperar hasta el último momento son dos opciones muy arriesgadas. Según el buscador Kayak, para conseguir el mejor precio se debe reservar con 21 días de antelación.

Comprar los vuelos entre semana

Error. Según el estudio 'Travel Pricing Outlook' de Expedia Group y Airlines Reporting Corporation' reservar el vuelo durante el fin de semana puede hacer que te ahorres un 20% o incluso más. Sale más económico sacar los vuelos el fin de semana y, generalmente, suelen ser más bajos el domingo.

Volar en fin de semana

Comprar los vuelos sale más rentable en fin de semana, pero, en cambio, hay que evitar volar los sábados o domingos ya que el precio es mucho más caro que si se hace entre semana.

Si estás pensando en volar desde el aeropuerto de Zaragoza, aquí puedes ver todos los vuelos directos que salen de la capital aragonesa.