La experiencia de vivir un año en el extranjero mientras continúas con tu estudios es muy enriquecedora. No obstante, si se te ha pasado la oportunidad de vivir el Erasmus o ya lo hiciste y te gustaría repetir, estos portales te ayudarán a descubrir nuevas oportunidades para seguir formándote en Europa y, en ocasiones, también fuera de sus fronteras o cómo convalidar tus estudios, y te aportarán información sobre el país de destino.

Cuatro portales para formarse en Europa

• Ploteus. ¿Quieres estudiar en otro país? Échale un vistazo a Ploteus. Este portal está dedicado a la educación y en ella puedes encontrar qué y dónde quieres estudiar e información básica sobre el país al que te quieres desplazar: qué documentos necesitas, cómo puedes encontrar alojamiento, cuánto cuesta la matrícula…

• Erasmus +. Hace ya más de 30 años que los/as estudiantes universitarios/as pueden formarse en otros países de la Unión Europea gracias a estas becas. Pero hoy en día el programa Erasmus es mucho más: permite hacer prácticas, intercambios juveniles… Para poder participar, necesitas hacerlo a través de una organización, como los centros educativos (Universidad, institutos de Formación Profesional, etc.) y entidades como Zaragoza Dinámica, Universa o FEUZ. En el caso de los intercambios juveniles, no es posible solicitarlos individualmente, sino que es necesario formar parte de una organización o grupo de jóvenes.

• Naric. Has estudiado fuera de España o quieres trabajar en otro país. En ambos casos tendrás el mismo problema: las instituciones, las personas que te van a dar empleo, etc. probablemente no saben a qué corresponden tus titulaciones. Si tienes dudas, la red Naric te echará una mano.

• Euraxess. Si tu vocación es la investigación, esta iniciativa europea te va a encantar. Euraxess ayuda a investigadores/as a desarrollar su carrera, tanto en su país de residencia como en cualquier otro de la UE... y en muchos de otras partes del mundo, como China, Brasil, Japón, etc. Así, a través de su web puedes encontrar una base de datos con ofertas de trabajo especializadas y becas y una herramienta para echarte una mano a la hora de planear tu carrera. Además, incluye información de interés sobre los diferentes países que forman parte de esta iniciativa y las organizaciones que te facilitarán las cuestiones administrativas y te ayudarán a encontrar cursos de idiomas, alojamiento...