El mes de mayo parece ser el momento más adecuado para hacer el cambio de armario: deshacerse de aquello que está roto o ya no se usa y dejar hueco para las nuevas prendas de la temporada. Para ello, Radical Market! Feria Outlet regresa a Zaragoza, del 10 al 12 de mayo, para ofrecer a los aragoneses la oportunidad de conseguir artículos de primavera, verano y hasta para el próximo invierno a unos precios únicos. Así, la Feria de Muestras de la capital vuelve a ser lugar elegido para celebrar una nueva edición de esta cita, en la que se pueden encontrar más de 3.000 artículos con hasta el 80% de descuento.

Entre los productos con descuentos hay moda, calzado, óptica, complementos, urban, deporte, lencería, moda y calzado infantil, menaje, descanso y hogar, entre otros. La moda urban dispondrá de una zona exclusiva para aquellos que buscan las mejores gangas, con primeras marcas de surf, skate, snow y street & urban wear. Tampoco faltarán zapatillas, chanclas, toallas, bañadores, bikinis, mochilas, chaquetas, sudaderas, camisetas, complementos, chaquetones…

Las marcas disponibles incluyen firmas tan reconocidas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Amichi, Only, Lois, Guess, Jack&Jones, DC, Vans, Santa Cruz, Le Coq Sportif, Roxy, Carhartt, Hurley, Volcom, Grimey, Billabong, Obey, Element, Moschino, Quiksilver, O’neill, New Balance, Adidas, Nike, Asics, Fila, Reebok, Saucony, Geographical Norway, The North Face, entre muchas otras. Por último, la cosmética también estará presente en varios expositores, tanto de productos 'low cost' como en firmas de gran prestigio internacional como L'Oréal.

Como en otras ediciones, los que se acerquen hasta esta cita podrán participar en el sorteo de un cheque de 1.000 euros para gastar en la feria. Este se realizará el día 12 a las 14.00. Para participar, solo hay que rellenar el cupón que se entrega con cada entrada y depositarlo en la urna habilitada a tal efecto.

Fechas, entradas, horarios y servicios de la Feria Outlet de Zaragoza

Radical Market! Feria Outlet se celebra los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019 en la Feria de Muestras de Zaragoza. El horario de esta cita es de 10.00 a 22.00 los tres días que dura la cita. La entrada, que tiene un precio de dos euros, incluye un cupón para participar en el sorteo del cheque de 1.000 euros. Los menores de 12 años entran gratis.

Además del sector de compras, los usuarios disponen de una zona gastronómica donde reponer fuerzas tras la búsqueda de chollos con productos ibéricos, quesos, tapas 'gourmet', pasteles y dulces de otras regiones y refrescos. También hay disponible un servicio de guardería gratuito donde los pequeños de la casa dispondrá de diversas actividades didáctica: pintacaras, juegos, piscinas de bolas, globoflexia...

¿Cómo llegar a la Feria Outlet de Zaragoza?

Aquellos que se acerquen con su vehículo disponen de aparcamiento gratuito. La organización ofrece un servicio de autobús que parte desde la plaza San Francisco. El ticket, que se adquiere en el propio bus, tiene un precio de 5 euros e incluye el viaje de ida y vuelta. Tanto el viernes como el sábado, el autobús realizará dos salidas, una a las 12.00 y otra a las 17.00 y efectuará dos viajes de regreso, uno a las 16.00 y otro a las 20.30. El domingo, la salida está programada para las 12.00 y la vuelta a las 16.00.