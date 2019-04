David Lafuente, exintegrante de Auryn: "Sufrí 'bullying' durante 10 años"

David Lafuente, cantante y exmiembro de la boy-band Auryn, sufrió acoso escolar durante 10 años. "El 'bullying' es como un monstruo que te va arañando. Si no se lo cuentas a nadie corres el riesgo de quedarte solo con tu propio miedo", asegura este granadino. Gracias a la música, a su mejor amiga y a su familia consiguió superar esa etapa, que pasó en silencio, y ahora canta para animar a niños y niñas que están pasando por lo mismo a que pidan ayuda.

"No iba a clase, me escapaba, me sentaba en un bordillo y lloraba hasta que, a las dos de la tarde, sonaba la sirena", explica el joven en una entrevista con Europa Press. David creció en un pueblo pequeño sin entender por qué otros niños le insultaban y le pegaban. "Yo no le hacía nada malo a nadie, solo quería estar con mis amigos", recuerda el cantante.

El joven asegura que advirtió en varias ocasiones al director de su colegio sobre lo que estaba sucediendo pero no recibió apoyo. "Me decía: 'Tranquilo, te acompañamos a la salida', pero yo iba todos los días con miedo a clase", explica. Por eso, pide más atención por parte de los centros educativos, aunque opina que, en ocasiones, los profesores también temen a los niños y niñas que acosan a otros porque "suelen ser personas conflictivas".

Una educación familiar basada en el respeto hacia los demás es para él la principal herramienta para erradicar el acoso escolar. Sin embargo, lamenta que "aún queda mucho por hacer" porque "muchos padres" no quieren ver que sus hijos son capaces de acosar a otros.

"El 'bullying' te hace sentir pequeño, como si solo por existir ya estuvieras haciendo algo mal", según David que, además, ha hecho referencia al dolor de las familias de los pequeños que se suicidan como consecuencia de estas prácticas.

#Yanoduele

Cuando cumplió 16 años, decidió enfrentarse a sus miedos: se apuntó al gimnasio, se cortó el pelo y empezó a gustarse a sí mismo. "Decidí olvidar todo lo malo y luchar por mí", recuerda. Fue entonces cuando empezó su carrera musical y se mudó a Granada. "La música me impulsó para perseguir mis sueños", reconoce.

Hace cuatro años, uno de los chicos que le acosaba en el colegio le pidió perdón aludiendo a que, entonces, eran muy pequeños. "No tengo odio, le perdono. Pero igual que yo era consciente del daño que me hacía, él lo era también", explica David, que reivindica que el acosador y el acosado comprenden con cualquier edad lo que está sucediendo.

Ahora, el cantante tiene 30 años y asegura que es "feliz" porque ha aprendido a sacar la parte positiva de lo que sucedió. No obstante, desde que empezó a formar parte del grupo Auryn, el granadino denuncia que ha recibido insultos por las redes, otro tipo de acoso llamado 'ciberbullying', aunque ya no le afecta de la misma manera. "Gracias al acoso que sufrí en el colegio ahora soy quien soy y estas cosas ya no me afectan", apunta.

David ha reflejado su experiencia en una canción titulada 'Duele', que hasta ahora solo ha tocado en concierto, pero que presentará el próximo mes de septiembre como parte de la campaña #YaNoDuele de la Fundación ANAR. Según explica el cantante, no se imaginaba que la canción fuera a tener repercusión. "Ahora me escriben víctimas de acoso pidiéndome consejo", concluye.

El Teléfono ANAR: 900 018 018 atiende casos de acoso escolar a través de psicólogos especializados en violencia las 24 horas del día, todos los días del año. Es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura del teléfono.