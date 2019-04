Broncano responde a la polémica sobre el monólogo retirado de 'La Resistencia'

Movistar+ retiró de su plataforma, el pasado miércoles 3 de abril, un monólogo en el que el humorista Iggy Rubin, invitado del programa 'La Resistencia', realizaba bromas sobre ETA y Ortega Lara, y que motivó quejas de usuarios en las redes sociales y de Vox, partido en el que milita la víctima del secuestro más largo de la banda terrorista.Ahora, Ahora, David Broncano se ha pronunciado a través de Twitter y ha dado su opinión al respecto, en un tono algo más serio que el que le suele caracterizar. Así, el presentador del programa, ha asegurado que Movistar no actuó de esa manera por "presiones de nadie".

"Me consta que Movistar no ha actuado de esta forma por presiones de nadie", dice el cómico. "Presiones ha habido con otros mil chistes que hemos hechos y nunca nos han dicho nada. Creo que llevamos dos años haciendo una comedia fuerte y libre y estoy contento y agradecido por ello", mantiene. Asimismo, segura que "es cuestión de sus valores corporativos y yo ahí no me meto".

El humorista habló también sobre la comedia y sus límites, asegurando que "depende del contexto". "De hecho", continua, "y viniéndome un poco arriba, creo que la comedia es la punta de lanza de la libertad de expresión y esto sí que tengo claro que hay que defenderlo con todo. Por supuesto creo que ser víctima de terrorismo te hace merecedor de consideración a tu sufrimiento, conozco casos de cerca y evidentemente es algo que me genera mucha empatía en lo personal. Eso sí, me flipa el ímpetu y la furia con que se ataca y se juzga un chiste, incluso aunque te duela, cuando estamos escuchando a diario barbaridades en cada mitin, y ésas van sin broma".

Además, dejó también unas palabras de apoyo a Iggy Rubín, el cómico madrileño que realizó el monólogo, asegurando que "es un gran cómico y no se puede ser mejor persona".

Qué pasa, me ha pillado la movida en un sitio alejado del cable gordo, pero he estado en contacto con las partes implicadas y como el tema es complejo y tiene aristas voy a ABRIR UN HILO. (Al final pondré unos gifs graciosos para suavizar el coñazo 👌) — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

Me consta que Movistar no ha actuado de esta forma por presiones de nadie. Presiones ha habido con otros mil chistes que hemos hecho y nunca nos han dicho nada. Creo que llevamos dos años haciendo una comedia fuerte y libre y estoy contento y agradecido por ello. — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

Es una empresa enorme, con interacción directa con la gente y necesidad de atender muchas sensibilidades. Su posición en un debate sobre una presunta humillación a víctimas de terrorismo, aún sin entrar en más detalles, es cuestión de sus valores corporativos y ahí no me meto 🤷‍♂️ — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

La comedia depende del contexto, es al fin y al cabo un ejercicio de ficción y tiene muchos caminos, unos son más sencillos o inocentes, otros son procelosos y pasan por zonas de sombra, pero vamos, al final es para que se ría la gente. Es sólo eso, y a su vez no es poca cosa. pic.twitter.com/nCi0ks6G14 — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

De hecho, y viniéndome un poco arriba, creo que la comedia es punta de lanza de la libertad de expresión y esto sí que tengo claro que hay que defenderlo con todo. — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

Por supuesto creo que ser víctima de terrorismo te hace merecedor de consideración a tu sufrimiento, conozco casos de cerca y evidentemente es algo que me genera mucha empatía en lo personal. — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

Eso sí, me flipa el ímpetu y la furia con que se ataca y se juzga un chiste, incluso aunque te duela, cuando estamos escuchando a diario barbaridades en cada mítin, y ésas van sin broma eh... VAMO A CALMARNO 🙏 — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019

En cuanto a Iggy siempre <3, es un gran cómico y no se puede ser mejor persona. Si los que le han puesto de animal sanguinario pasaran una tarde con él estoy seguro de que le invitarían a su casa en Nochebuena y le incluirían en su herencia, dada la magnitud humana del muchacho. — David Broncano (@davidbroncano) 6 de abril de 2019