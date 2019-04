6 claves para vivir la vida con alegría, por Víctor Küppers

En clave de humor y basándose en teorías y estudios del ámbito de la psicología positiva, el conferenciante y profesor Víctor Küppers protagonizaba este miércoles una charla titulada ‘Vivir con entusiasmo’ enmarcada en el tour ‘Mentes Expertas’ de ponencias motivacionales. En poco más de hora y media, el experto compartió con la audiencia seis claves que comparten las personas que viven con alegría, algo que, en su opinión, es cuestión de actitud.

- Deciden vivir con alegría. “Por supuesto, se trata de personas que tiene problemas como todos, pero han tomado la decisión de vivir la vida de esta manera”, reivindica. En su opinión, ser alegre no es un don ni una suerte, sino una decisión: “La vida es mucho más simple pero no somos conscientes del poder de nuestras decisiones”.

- Son buenas personas. Este es otro de los factores que muestran todas las personas felices. “Todo en la vida son relaciones humanas, y la gente que te conoce te valora por tu forma de ser no por tu nivel de inglés, el currículum está sobrevalorado”, reivindica, al tiempo que asegura que “no existe un buen profesional que sea mala persona”. “Necesitamos personas buenas, pero no en el sentido ‘cursi’ de la palabra. Necesitamos personas honestas, integras y tolerantes que escuchen”, añade.

- Ser capaces de salir del bucle. “Los psicólogos recomiendan relativizar, es decir, ser consciente de que los problemas son una parte más de la existencia humana. En este sentido, Küppers criticaba el uso que hacemos de las redes sociales en nuestros días, que se han convertido en un espejismo de un mundo perfecto que no existe. “Si tú tienes un drama tienes todo el derecho a no sonreír, faltaría más. Pero existen dramas y dramas. El problema es que a veces no lo comprendemos hasta que la vida no nos obliga a relativizar de golpe”, advertía.

- Ser capaces de cuidar lo importante. En su opinión, todos sabemos lo que es verdaderamente importante en esta vida, pero lo mantenemos en un segundo plano debido al vertiginoso ritmo de vida al que estamos sometidos. “Vivimos pensando en que las personas que más queremos van a estar siempre ahí y no es verdad. Nos damos cuenta muchas veces de lo verdaderamente importante cuando es demasiado tarde”, afirmaba.

- Ilusionarse con todo lo que uno hace. Sin duda, otra de las claves que comparten las personas más felices son, explica, aquellas que son capaces de emocionarse con todo lo que hacen.

- Agradecerlo todo. Como explica Küppers, la mayoría de las personas con ‘Alegría de vivir’ son muy agradecidas. “Tu vida es cómo quieres enfocar tu vida, tú eliges en cada instante y esto es lo más importante y si sigues estos pasos, con el tiempo te das cuenta de que la vida se vuelve apasionante”, concluye.