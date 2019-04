Victor Küppers: “No hay gente mediocre, es un problema de ánimo”

Cómo vivir la vida con motivación, entusiasmo o, en palabras del propio Victor Küppers, con alegría. “El estado natural de la persona humana es ser feliz, que no sea lo habitual no quiere decir que no sea lo normal”, indicaba minutos antes de iniciar su ponencia, titulada ‘Vivir con entusiasmo’, ante más de 1.000 personas que asistían este miércoles al Auditorio de Zaragoza. ¿El motivo? Que vivimos en lo que los expertos denominan una sociedad anestesiada. “El problema es que hemos confundido lo habitual con lo normal, por culpa del virus del desánimo”, indicaba.

Considerado uno de los mayores referentes nacionales en el campo de la motivación en nuestros días, el profesor y formador holandés residente en España desde los 12 años protagonizaba una de las sesiones del tour ‘Invencibles’ con un llenazo en la sala zaragozana, cuyas localidades tenían un precio de entre 39 y 59 euros. En clave de humor, Küppers defendía la importancia de la actitud, entendida como lo único que podemos controlar al 100% en nuestras vidas.

“Todo lo que vais a escuchar lo sabéis porque es sentido común, la diferencia es si lo hacemos o no lo hacemos”, comenzaba. Pero… ¿por qué no lo ponemos en práctica?, en su opinión porque vamos demasiado rápido. “No depende solo de la genética ni de las circunstancias. Hay un tercer factor fundamental que se basa en lo que hacemos y es lo que marca la diferencia a la hora de vivir con alegría, ilusión y ganas”, explica. Una cuestión en la que profundiza el ámbito de la psicología positiva.

De la mano de ejemplos muy cercanos, Küppers se adentraba en la parte más práctica. “Somos como bombillas, y hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y otras van fundidas”, destaca, al tiempo que afirma que otro de los grandes problemas en nuestros días es que “vamos de mal humor todo el día”. El mejor ejemplo lo encontramos en las grandes ciudades: “Vamos como robots con el móvil, todos con la cara seria, nadie saluda y no miramos al resto, pero hasta eso lo vemos normal. Es lo que denominamos el virus del desánimo”.

Por eso, en su opinión “no existen las personas mediocres, ya que todo depende del estado de ánimo”, asegura. Al tiempo que destaca que, en estos casos, siempre hay otra alternativa. “Todos nosotros somos población de riesgo, tenemos muchos números para acabar desanimados porque la sociedad tiende a eso”, asevera. Eso sí, al tiempo, destaca la importancia del derecho a perder el ánimo en momentos puntuales. “El día que te desanimas pasas de ser una persona espectacular a ser alguien del montón porque perdemos la ilusión y el interés de las cosas que hacemos”, asegura.

Como explica el motivador, es responsabilidad de cada uno el afrontar la vida con una actitud o un estado de ánimo concretos, algo que no siempre depende de factores externos. “Cuando vas con alegría sacas tu mejor versión, eres un tú fantástico. Si hay algo que no te gusta, ¿por qué no lo cambias? Y, si no se puede cambiar ¿por qué no lo asumes?”, resume. El resultado de adoptar esta forma de vida, es lo que en el ámbito de la psicología positiva se llama ‘Alegría de vivir’, y depende, según Küppers, de seis factores fundamentales: “Está demostrado que se trata de gente que decir vivir con alegría, son buenas personas, capaces de relativizar los problemas, de cuidar de lo verdaderamente importante y, sobre todo, de ilusionarse por lo que hacen y agradecerlo todo”, resume el ponente.

El experto incide mucho en la importancia de valorar lo invisible, lo más obvio, aquello a lo que casi no prestamos la atención que se merece. “Cualquiera de nosotros, ahora mismo llama a su madre para decirle que la quiere mucho y lo primero que le pregunta es si está bien o qué le ha pasado. Parece divertido pero es muy triste”, destaca. Porque, lamentablemente, en nuestros días nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa cuando es demasiado tarde: “No somos conscientes de que un día, las personas a las que más queremos no estarán con nosotros, porque no tenemos tiempo y estamos muy estresados, y eso no puede ser”.

Un tour único en España

Con el objetivo de dotar a las personas de herramientas para vivir una vida más feliz, Küppers despedía la ciudad recordando a los asistentes que es “una elección de cada uno”, sin duda una de las premisas básicas del proyecto de ‘Mentes Expertas’. Se trata de un concepto promovido por Perico Cornejo y Marina Zambrana que actualmente se desarrolla en 14 ciudades españolas con más de 40 conferencias al año.

“Somos un grupo de gente que lo pasa bien con lo que hace y a la que no le importan ni las horas ni los kilómetros, solo ver la cara con la que salen las personas que viene a cada uno de nuestros eventos. Estamos cambiado mentalidades”, explica Cornejo.

Se trata del único tour de ponencias motivacionales de España, que aterriza por tercera vez en Zaragoza. La siguiente cita del tour tendrá lugar en octubre de la mano de Luís Galindo, seguido en noviembre de Javier Iriondo -conocido como el motivador de los deportistas, quien cerrará el ciclo de ponencias de este año.