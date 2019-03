El impresionante cambio radical de Conchita Wurst

Los ‘eurofans’ tienen que despedirse de una de las ganadoras del concurso más sonadas: Conchita Wrust ha pasado a la historia. La razón es que Tom Neuwirth, el hombre que hay detrás de la mujer barbuda, ha decidido ‘matar’ a su alter ego para comenzar una nueva etapa. Después de que hace escasa tres semanas Conchita apareciese en sus redes sociales con la cabeza rapada al cero, ahora ha ido mucho más allá y en su último videoclip, ‘Hit me’, el artista australiano abandona su imagen femenina y aparece con el pelo corto y de color rubio platino, al igual que la abundante barba.

A lo largo del vídeo, que también muestra un registro musical radicalmente distinto, aparece vistiendo camiseta y mallas deportivas e, incluso, una sudadera ancha de color gris. El ganador de Eurovisión en 2014 ha dejado a todos boquiabiertos al abandonar su estilo de elegante diva pero, no obstante, en algunos momentos del vídeo sí que conserva la manera de bailar propia de Conchita.

El personaje de Neuwirth se hizo famoso en el certamen europeo, al que acudió en representación de Austria -no sin polémica- y se hizo con el premio gracias a su potente interpretación de ‘Rise like a phoenix’. Antes de su actuación, sufrió una campaña homófoba por parte de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que amenazaron con no emitir el concurso en las televisiones de sus respectivos países, pero, finalmente, con su victoria, se convirtió en un icono de la lucha LGTBI.

Ahora, Conchita ya no existe. Aunque el austriaco conserva todavía su nombre en Instagram y otras redes sociales, en sus últimas fotos ya aparece luciendo su nuevo 'look'.