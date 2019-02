Se olvida el bolso en el capó y salen volando por la autopista los 800 euros que llevaba

Hay olvidos que pueden salir caros. Y si no que se lo pregunten a la señora que dejó su bolso en el capó de su coche y no se dio cuenta hasta ver cómo volaban billetes por la autopista por la que circulaba. El suceso ocurrió en Galicia el pasado 8 de enero, aunque no había trascendido hasta ahora.

La mujer y su marido circulaban por la autopista en sentido Ferrol y, al llegar a la altura del kilómetro 35, detuvieron el vehículo en el arcén al advertir que el dinero que llevaba en dos sobres, dentro del bolso, había volado. Una patrulla de agentes de la Guardia Civil de Tráfico llegó al lugar del suceso y la mujer, visiblemente nerviosa, les explicó que había perdido su bolso con dos teléfonos móviles y dos sobres con una importante cantidad de dinero, que resultaron ser 800 euros.

Según explica 'La Voz de Galicia', su marido ya había logrado recuperar 180 euros tirados en la calzada Los agentes rastrearon la zona y localizaron junto al mediana, en la rejilla de una alcantarilla, varios billetes más que sumaron 385 euros, así como el DNI de la propietaria del bolso. Ante la insistencia de que llevaba más dinero, los agentes de la Guardia Civil solicitaron la presencia del servicio de mantenimiento de la autopista, que revisó la alcantarilla sin lograr recuperar más billetes. Así, del total de 800 euros que salieron volando se pudieron recuperar 565.

Según informó la Guardia Civil, la mujer agradeció a sus agentes tanto su ayuda para recuperar parte del dinero como "la protección dispensada en la zona de afectación por tratarse de un tramo libre de peaje de una autopista, con una alta intensidad de circulación en ambos sentidos", según informó la oficina de prensa del instituto armado.