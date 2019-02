El 'zasca' de la RAE a esta consulta que arrasa en Twitter

Este miércoles, la usuaria @verdesrosas planteaba la siguiente pregunta:

"Hola @RAEinforma, tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada @JPG_Music me di cuenta que puedo decir que una correa es negrA, pero no que es marronA. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronAs? Gracias por tu atención", escribió la tuitera.

La RAE contestaba así de contundente a la tuitera:

La genial respuesta de la institución, con ese sutil 'imbécil' al final, ha generado un gran número de reacciones en la red social que tampoco tienen desperdicio:

Pero, ¿imbécil no termina en imbécila? No he podido reírme más.

Genial contestación pic.twitter.com/7ExLRmDS5Z