El libro electrónico, un invento de doña Angelita

He invertido siete kilos y medio en la educación de mi hijo para este curso. Pero no me refiero a siete millones y medio de euros sino, literalmente, a los kilogramos que pesa su mochila del instituto. La imagen del niño con la espalda doblada y la mochila es tan antigua como queramos imaginar. Pero ya en los años cuarenta, una maestra llamada Ángela Ruiz Robles, conocida como doña Angelita, puso todo su ingenio en aliviar a los alumnos de tan pesada carga. Literal y metafóricamente hablando, pues buscó alternativas a un sistema educativo caduco, obsoleto y al margen de la tecnología de la época. Tanto es así que es considerada la precursora del libro electrónico.

Maestra, pedagoga e inventora