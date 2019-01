La historia anfibia de Romeo y Julieta se acerca a un final feliz

El anfibio ha cobrado popularidad desde que en febrero de 2018 el centro de conservación K'ayra junto a Global Wildlife Conservation y Match.com emprendieron una campaña para recaudar fondos con el propósito de usar el dinero en un proyecto de preservación mayor.

Camacho contó que a Romeo "se lo ha mantenido con mucho cariño y trabajo" y que durante años las numerosas expediciones que organizaron el museo boliviano y otras entidades "no tuvieron buenos resultados".

Romeo ha vivido en un acuario especial adaptado a las condiciones de su hábitat dentro de un contenedor especial.

Su comida preferida son las lombrices reales, ya que rechaza el alimento común que se prepara para otras ranas, una especie de gelatina con nutrientes que los cuidadores cortan dándole forma de gusano.

La trama de esta historia tuvo un giro intempestivo en diciembre pasado, relató Camacho, cuando en una última expedición en la que participó ella misma se encontró cinco ejemplares de la rana yuracaré, tres machos y dos hembras.

"Metí las manos al agua, empecé a buscar mientras la cascada me mojaba por completo y sentí una ranita (...) con pancita anaranjada", rememoró la experta. Aquella expedición se realizó en la zona de los yungas de Cochabamba, cercana a las poblaciones de Locotal y Carahuasi, en bosques donde existen arroyos.

You all know our beloved lonely, @RomeoTheFrog, well we have fantastic news- he’s lonely no more! We have found Juliet. She’s not ready for her blind date yet, but she will be soon. Stay tuned for more as the story of our two love-frogs unfolds! https://t.co/3L1AQGW1Ni pic.twitter.com/Y2hAUFhMj7