Las redes se indignan por un tuit de Cepeda

"Hola, ¿alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos?", ha preguntado en Twitter, red social en la que tiene más de 260.000 seguidores.

La lluvia de comentarios, sobre todo negativos, no ha tardado en salpicar al exconcursante de Operación Triunfo. Le han contestado reprochándole "que era muy triste pedir hacer un trabajo gratis".

Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello. — Christian Le Freak (@ChrisLeFreak) 4 de enero de 2019

"Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10mil€ porque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento", ha escrito. Una respuesta que aún ha aumentado más las críticas y bromas en el Twitter del cantante.

Hola, Cepeda. Como estás tan a favor de que la gente trabaje gratis (a cambio de ser mencionado) me he descargado tu disco de forma pirata. Pero no te preocupes que aquí tienes tu mención: @cepedaoficial.

Un saludo. pic.twitter.com/Xrn4CLvlUP — JuanitoLibritos (@JuanitoLibritos) 4 de enero de 2019

Hola, me puedes hacer un concierto en la plaza de mi pueblo por mi cumple, es la semana que viene, te menciono en instagram como autor. ¡Gracias! #PayForArt — Meh Producciones! (@MehProducciones) 4 de enero de 2019

El artista ha acabado pidiendo disculpas, después de las casi 2.000 respuestas que había recibido a su tuit.