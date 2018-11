Nunca he frecuentado cabinas de un sex shop. Y tampoco esas otras donde puedes recibir una sesión de rayos UVA. Por contra, una vez estuve en la cabina de un avión, antes de su despegue, mientras el piloto comía un croissant, lo cual me infundió una confianza enorme en aquel hombre. Y también he pisado las de funiculares y teleféricos, a lo Tintín, que me animan el alma. Pero en mi vida, si hago recuento y procuro que los recuerdos no se desmiguen, hay, en ese género de las cabinas, una que sobresale. Me refiero, por supuesto, a las de teléfono, que lo fueron todo y hoy no son casi nada, acaso números rojos porque Telefónica dice, ojo al parche, que pierde al año, con ellas, cinco millones de euros.