Científicos logran desarrollar ladrillos a partir de orina humana

Durante los últimos meses, Lambert y el estudiante de ingeniería civil Vukheta Mukhari han estado trabajando arduamente en el laboratorio probando varias formas de ladrillos biológicos y resistencias a la tracción para producir un material de construcción innovador.

El desarrollo también es una buena noticia para el medio ambiente y el calentamiento global, ya que los ladrillos biológicos se fabrican en moldes a temperatura ambiente. Los ladrillos normales se hornean a temperaturas de alrededor de 1.400° C y producen grandes cantidades de dióxido de carbono.

La fuerza de los ladrillos biológicos dependería de las necesidades del cliente. "Si un cliente quisiera un ladrillo más fuerte que un 40 por ciento de piedra caliza, permitiría que la bacteria fortaleciera el sólido" haciéndolo crecer por más tiempo", dijo el profesor Dyllon Randall, supervisor de la investigación. "Cuanto más tiempo permita que las pequeñas bacterias produzcan el cemento, más fuerte será el producto. Podemos optimizar ese proceso", añade.

El concepto de usar urea para cultivar ladrillos se probó en los Estados Unidos hace algunos años con soluciones sintéticas, pero el ladrillo de Lambert usa orina humana real por primera vez, con importantes consecuencias para el reciclaje de residuos y el reciclado. Su trabajo se basa en la investigación fundamental de Jules Henze, un estudiante suizo que pasó cuatro meses trabajando con Randall en este concepto en 2017. "Es lo que me encanta de la investigación. Se basa en los fundamentos de otro trabajo", dijo Randall.

