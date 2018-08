Un delirante viaje en autobús

Hoy han salido 3 buses, algo que no es normal. Los dos buses extras no tienen baño, así que el conductor ha decidido hacer dos paradas: la normal de 30 minutos y otra antes de 10 solo para ir al baño.

a lo que el conductor respondió "no estoy llevando un bus escolar, cada uno debe ser responsable de sí mismo y si he dicho que eran 10 minutos y habéis tardado 30, es culpa vuestra y no mía". Le doy toda la razón.

y que no tiene conciencia. ¿Y sabéis qué? Que me alegro de que se hayan quedado fuera.



No se puede tener tan poca vergüencita para no aparecer y montarte en el bus media hora después de salir de él (cuando solo teníamos 10 minutos), retrasando nuestro viaje y encima no asumir