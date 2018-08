Siempre buscando el mejor selfi

Los números no mienten: los selfis están por todas partes. Según un estudio realizado por la ONG norteamericana para jóvenes en riesgo Rawhide, cada segundo se comparten 1.000 selfis en la red social Instagram. Esta es la favorita de los aficionados a las fotografías: más de 850.000 imágenes se han etiquetado como realizadas en Zaragoza, una cifra seguida de las casi 380.000 de Huesca y las 230.000 de Teruel.

Con estos números no es de extrañar que los usuarios vayan locos por conseguir el selfi perfecto, aunque esto no parece una tarea sencilla. Hay algunos consejos recurrentes, como emplear la cámara principal de nuestro dispositivo y no la frontal que se usa habitualmente (hay que coger un poco de práctica para hacer la foto sin poder estar mirando el resultado). En cuanto a la luz, la natural es sinónimo de éxito y las demás (flash, interiores) suelen dar problemas.

Un buen fondo es otro de los puntos clave. Los clásicos del verano son la playa y la montaña, donde Aragón tiene un lugar clave: los Pirineos. Las fotos etiquetadas en la cordillera ya van camino de alcanzar las 500.000.