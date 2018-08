Polémica por el posado de Chabelita con uno de los miembros de La Manada

La imagen fue tomada en la Feria de Abril del año 2016 y en ella aparece la pareja muy sonriente. Semanas más tarde, tuvo lugar el incidente de Pozoblanco en el que están involucrados los miembros de ‘La Manada’. Y varios meses más tarde, el caso de San Fermín, por el que Antonio Manuel Guerrero y los otros cuatro miembros están condenados, aunque en estos momentos se encuentran en libertad.

Nada más conocerse la existencia de esta imagen, la madre de la protagonista, Isabel Pantoja, salió de su finca Cantora, "llorosa y visiblemente nerviosa", según el mismo programa. La cantante tuvo que parar el coche en plena carretera para hablar con el móvil.

Por el momento Isa Pantoja no ha querido entrar a valorar la polémica foto y ni ella ni su representante han añadido ningún comentario al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido su entonces pareja, Alejandro Albalá, quien salía con ella en el momento en el que se hizo la foto, aunque no fue testigo de ella. Alejandro, quien mantiene una muy mala relación con la joven ha asegurado que Antonio Manuel es "el prototipo de chico que le gusta, ojos azules, moreno, barbita”. Y por si eso no fuera suficiente, al conocer que ambos jóvenes, al parecer se intercambiaron el teléfono en la feria, aseguró a 'Sálvame' que "nadie le da el teléfono a nadie porque sí”.

Lo que sí es cierto es que la polémica envuelve una vez más a la hija de Isabel Pantoja. Ahora habrá que esperar a conocer su versión, que probablemente contará a golpe de exclusiva.