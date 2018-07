Volar sin alas y con dinero, el caro y nuevo traje volador 'Iron Man'

Richard Browning, creador del jetpack con un considerable parecido al traje de Iron Man, lo ha puesto en venta por 440.000 dólares ( casi 378.000 euros), según ha informado el portal web Pulzo.

Browing lo probó ante la prensa por las calles de Londres para enseñarles como se controla la velocidad y dirección de este traje con el que puede alcanzar una altura de 3,6 metros y viajar a 50 kilómetros por hora.

British inventor Richard Browning flies in an '#IronMan' style jet suit that has gone on sale at Selfridges for £340k



More stories like this here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/7iMaEsF1FU