¿Con cuántas cervezas das positivo según tu peso y tu sexo? La Guardia Civil lo explica

¿Cuántas veces te has preguntado si te puedes tomar la segunda cerveza sin dar positivo en el test de alcoholemia? Para despejar estas dudas, las Guardia Civil ha publicado un tuit en el que informa de qué tasa de alcohol en sangre puedes dar según la cerveza que hayas tomado, tu sexo y tu peso.

Aunque desde la Benemérita se sigue insistiendo en que lo mejor es no consumir ni una gota de alcohol. En el tuit se advierte lo siguiente:

"Dice el refrán que 'no hay peor ciego que el que no quiere ver' y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol #ViajeSeguro en #Vacaciones2018".