Anda 32 kilómetros para llegar al trabajo y su jefe le regala un coche

Hayden Lamey, la dueña de la vivienda, lo recibió a las 6.30 y se sorprendió al ver a Carr acompañado de un agente de Policía. Ambos le contaron la historia y la mujer le ofreció descansar un rato en su casa antes de que llegara el resto del equipo de mudanzas de la compañía Bellhops.

Lejos de aceptar la invitación, Walter empezó a trabajar para ganar tiempo. Conmovida por el compromiso y responsabilidad de Carr, la mujer se encargó de contar la historia en su cuenta de Facebook, sin saber que la publicación llegaría hasta Luke Marklin, el CEO de la empresa para la cual trabaja Carr.

Marklin decidió tomar cartas en el asunto directamente. Así que viajó a Alabama este lunes pasado para premiar a su trabajador ejemplar. Tomó un café con Walter, de quien escuchó el relato paso a paso y después le dio la sorpresa: le regaló un coche nuevo.

"¿En serio?", atinó a decir Walter cuando el hombre le ofreció la llave del Ford Escape modelo 2014. Después de un abrazo, el empleado se subió al coche y finalmente, rompió a llorar de la la emoción.

Después, Marklin tuiteó: "Honestamente estoy anonadado con él. Todo lo que hizo ese día fue exactamente lo que somos nosotros: corazón y coraje".

Además, varias personas promovieron una campaña on line para ayudar a Carr con los arreglos de su coche. La campaña recaudó más de 8.000 dólares estadounidenses. Ahora, él planea graduarse de la universidad en diciembre con un título en ciencias de la salud.

Carr contó a la prensa que se trataba de su primer trabajo después de mucho tiempo. "Quería demostrarles que tengo dedicación. Dije 'voy a ganarme este trabajo de cualquier forma'". "No importa cuál sea el desafío, uno puede superarlo siempre. Nada es imposible a menos que lo hagas imposible", aseguró.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP