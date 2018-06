La aventura del mapache escalador atrapado en un rascacielos

Nadie sabe bien cuándo comenzó la subida. Pero el animal fue localizado el martes, agotado y sin comida, cuando ya había llegado a las plantas altas del edificio. Su escalada atrajo la atención de los medios de comunicación locales, que comenzaron a emitirla en directo en sus redes sociales. Y miles de personas empezaron a seguir a este mamífero con vocación de trapecista.

El mapache aprovechó el alfeizar de una ventana para echar una siesta:

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0