Tirando del hilo resolvió un falso suicidio: "El asesino está en la foto"

Un caso que consideraba un suicidio ha sido reabierto gracias a un tuitero , que ha puesto el caso en conocimiento de la Policía Nacional y ha permitido comprobar que el fallecido no se quitó la vida, sino que lo mataron:

La propia Policía ha reconocido que las pesquisas del usuario de la cuenta @plot_tuit eran ciertas, dado que sus agentes lo han podido corroborar y detener al sospechoso y sus encubridores:

Tus pesquisas confirman el informe de nuestros investigadores... Will y sus encubridores pasarán un tiempo en la trena. NO lo olvidéis, si sois víctimas de #Sextorsion : la Policía os ayudará. No cedáis al chantaje. #FeriadelHilo

Todo empezó cuando Mr. Brightside empezó a tirar del hilo porque conocía al joven de camiseta gris de la foto:

El caso de un joven de 30 años que apareció muerto el pasado 25 de abril tras, presuntamente, arrojarse al vacío desde un séptimo piso en Barcelona obsesionó a Mr. Brightside:

No sé qué tipo de morbo hizo que mi curiosidad se convirtiera en obsesión. Me encontré ampliando su rostro hasta ocupar toda la pantalla de mi ordenador, observándolo hipnotizado e intentando, de alguna manera, descifrar sus pensamientos. ¿Por qué se mató? pic.twitter.com/gryTXrcquW — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Mrs. Brightside, que se define en su perfil de Twitter como un "intento de periodista. Curioso. Viajero. Seriéfilo. Eurofan", siguió el rastro del presunto suicida en las redes sociales:

No sólo me obsesioné con su rostro, sino también con su timeline. Repasé los pocos tuits que tenía en busca de pistas sobre su vida, quién era, qué le gustaba, y algunos de ellos me llamaron la atención por ser especialmente tristes: https://t.co/Dy3A3QNPp7 — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Con sus iniciales fue fácil encontrar el suceso en los periódicos de la zona. En la noticia hablaban del caso: un suicidio al lanzarse al vacío desde la ventana de su casa. pic.twitter.com/FB0NlhNYoQ — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Y continuó con sus suposiciones, que no dejaban de tener cierta lógica:

Aquello me hizo pensar que posiblemente Jorge lo estuviera pasando mal por causa de un desamor. Y me pregunté si tendría que ver con alguno de los dos chicos de la foto, y si era así, ¿con cuál de los dos? Imaginé ambos escenarios. pic.twitter.com/rBu6faGoUE — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Según el comentario que acompañaba a la foto, ésta se había tomado unas horas antes del suceso en alguna discoteca del centro de Barcelona. Es muy posible que ocurriese algo en aquel lugar que le llevara a quitarse la vida. pic.twitter.com/rfd7C8sn1V — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

También existía la posibilidad de que Jorge estuviera atravesando un momento depresivo. De hecho, su último tuit antes de fallecer parece reflejar una personalidad derrotada. Lo publicó antes de ir a la discoteca, a las 3.11 de la madrugada, y es este: https://t.co/2YPIB8uqnl — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Tardé demasiado darme cuenta de que había alguien más etiquetado en la foto. Era el chico de rojo que ahora sé que es @felipe_L_88. Así que intenté indagar más por ahí. Necesitaba más información sobre aquel trío de amigos. pic.twitter.com/x6SCxZ33cq — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

En la cuenta de @Felipe_L_88 no hay tuits, pero por su bio averigué que era diseñador gráfico. No pude averiguar mucho más, pero sí descubrí algo que podría ser relevante: Jorge (el chico fallecido) y él no se seguían. pic.twitter.com/xswSKh52wy — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

La detallada observación de Mr. Brightside permitió ver que había demasiadas cosas que no cuadraban.

Podía ser un detalle insignificante pero desencadenó en mí una serie de sospechas que no fui capaz de acallar. ¿Tan amigos para posar felices en aquella fotografía pero no como para seguirse mutuamente en Twitter? — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Ahora no podía dejar de imaginar escenarios macabros: ¿había algún tipo de triángulo amoroso en la fotografía?¿Y si detrás de esa aparente amistad había alguna historia más turbia? ¿Celos, cuernos? ¿Y si alguno de los dos, o los dos, fueron detonantes del suicidio? — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Tanto tiempo dedicado al caso, dio con una clave definitiva para resolverlo:

Estuve en pijama delante de la pantalla del ordenador prácticamente todo el día, con la foto delante de mis narices, y no fue hasta que empezó a anochecer cuando me fijé en el detalle que lo cambiaría todo: El tatuaje de @jor_g_t pic.twitter.com/eCBUux8u4g — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Al principio no le di mucha importancia, era un tatuaje sencillo, en el que podía identificar la palabra FREEDOM si me acercaba lo suficiente. Pero había algo muy extraño. pic.twitter.com/HZzrckynPt — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Miré la camiseta del chico de rojo y observé que las letras estaban del revés, por estar reflejadas en el espejo. Entonces, ¿por qué el tatuaje no estaba del revés? pic.twitter.com/qHwnRPcc8U — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

En teoría, si la foto estaba hecha en un espejo, debería haberse visto así: pic.twitter.com/weKeQmq4Wr — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Al principio pensé en la posibilidad de que el tatuaje original estuviera invertido a propósito, de manera que cuando se reflejara en un espejo se leyese correctamente, como los carteles de las ambulancias. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Mr. Brightside cuenta también otras pistas que le llevaron a la conclusión:

Pero al cabo de un rato me llamó la atención un detalle en la camiseta del chico del fondo. Había un pequeño estampado, aunque era apenas imperceptible. Decidí iluminar la foto al máximo para intentar interpretarlo. pic.twitter.com/dvLjX5SbEE — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

No se veía muy claro pero parecía un logotipo anaranjado. Un logotipo de Adidas, concretamente. pic.twitter.com/CsUTDlMLK0 — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Por eso no me resultó difícil acordarme de que esa camiseta con aquel logo naranja aparecía en un tuit al que Luís había dado “me gusta” aquella misma noche. Este tuit: https://t.co/4l0BAEUMHq — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Aquí puedes la ubicación de la discoteca con respecto a la calle de Jorge, desde donde se lanzó al vacío, según la noticia que había leído en prensa: pic.twitter.com/xbXpPpP5CL — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Según su perfil, se llamaba Quim. Tenía los DMs abiertos así que le mandé un mensaje. Me respondió casi inmediatamente. Estas son capturas de pantalla de la conversación que tuvimos: pic.twitter.com/9lsnj0eKhK — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Así que ya tenía más detalles de la historia. Jorge y Luis habían sido pareja pero lo habrían dejado hace algún tiempo, y ahora eran Felipe y Luis los que tenían una relación. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Este es un resumen de lo que sabía hasta ahora: pic.twitter.com/aEgLo4B1LJ — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Le agregué a Whatsapp y le escribí en seguida. Estas son las capturas de los mensajes que nos mandamos: pic.twitter.com/crK7IheuGD — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Esta conversación confirmó mi sospecha de que Jorge no había pisado la discoteca aquella noche, y de que la foto falsa era simplemente una manera de hacer creer a todos lo contrario. Ahora la pregunta era: ¿adónde fue Jorge realmente y por qué era necesario ocultarlo? — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Después de esta reflexión pasé un par de horas pensando que había llegado al límite de mi investigación. Que no había más hilos de los que tirar. Y entonces me di cuenta de un detalle de la foto al que no había dado la suficiente importancia: el reloj de Felipe. pic.twitter.com/1vkux63T4d — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Lo primero que había que hacer era reflejar la imagen. Recuerda que la foto se había hecho en un espejo. También la giré hasta colocarla en una posición recta. Esto es lo que conseguí: pic.twitter.com/HL3AkMFd6M — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Y entonces caí. En la foto no había 5 personas, había 6. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Todo apuntaba a que fue esto lo que pasó: el chico del centro asesinó a Jorge en su casa. Luego se puso una ropa similar, quizás del mismo armario de Jorge (es factible tener más de un polo negro), después fue a la discoteca y posó en la foto para que le sustituyeran el rostro. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Así que le volví a escribir. Estas son las capturas de la conversación que tuvimos: pic.twitter.com/xtjplYP3UA — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

No sabía cómo avanzar en aquella cuestión, así que decidí reconstruir la cronología del suceso. Así es como lo imaginé: pic.twitter.com/IZnE4Eq4rX — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

La pregunta a la que no podía responder era la siguiente: ¿Por qué necesitaban hacer creer que Jorge fue a la discoteca? — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Pero no parecía una razón suficiente. De hecho, era un poco contraproducente. Es decir, si yo hubiese matado a alguien, lo último que haría sería colgar una foto falsa en la que se me relacionara con la víctima, ¿no? — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Como si se tratara de una película de suspense, Mr- Brightside sigue haciendo suposiciones basadas en sus propias deducciones a la vista de lo publicado en las redes

¿Pero dónde estuvo en realidad? Sabía, por su ultimo tuit, que había salido a la calle, eso lo sabía. Y la policía lo sabría también. Lo que ninguno sabíamos es adónde se dirigió: https://t.co/2YPIB8uqnl — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

O sea que primero Jorge fue a casa del asesino. Quizás discutieron y se amenazaron. Y luego fue el asesino el que se dirigió a casa de Jorge, donde le arrojó por la ventana. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018



El último tuit de Jorge era importante en la historia, ya que era una prueba contundente de que había salido a la calle aquella noche. La policía podía mirar las cámaras de seguridad del parking, viéndole salir a las 3.11 a.m y regresando más tarde. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

En realidad, Luis y Felipe tenían una coartada que les exculpaba de todo crimen: realmente habían estado toda la noche en la discoteca, cosa que las cámaras del local podrían atestiguar. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Así que falsificar aquella fotografía no era tan incriminatorio para ellos. Eso sí, estaban cooperando deliberadamente con el asesino. Y eso era lo que yo no lograba entender ¿Por qué les interesaba cooperar? ¿Qué relación había entre esas tres personas que se abrazan en la foto? pic.twitter.com/La5VYQIP3Y — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Era un texto hábilmente construido que, junto a los tuits pesimistas que Jorge había publicado en el pasado, creaban un diagnóstico depresivo muy oportuno. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Eso podría tener cierto sentido, pero entonces se nos quedaba otro cabo suelto ¿qué pintaba Felipe en todo aquello? Al fin y al cabo él era el diseñador gráfico, él había retocado la foto. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

La siguiente pista me llegó como un latigazo. Era bastante obvia, y me cabreó no haberla pensado antes: si el asesino formaba parte de la vida de aquellos chicos y conocía todos aquellos tuits, ¡tenía que estar entre sus seguidores de Twitter! — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

¿Qué podía hacer ahora? Estuve analizando su timeline un buen rato, esperando encontrar más detalles que lo terminaran de declarar culpable. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Y fue un tuit al que había dado “me gusta” el que consiguió que atara todos los cabos. Y es que William había dado ‘me gusta’ a un artículo muy específico. Este artículo: https://t.co/AvxcJWEYlb — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Aquella noche Jorge habría ido a casa de William a decirle que se alejara de Luis, quizás lo habría amenazado con algo. Recordé un caso que había ocurrido recientemente que tenía que ver con un triángulo amoroso y que implicaba una amenaza por fotos sexuales comprometidas. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

¿Qué podía hacer ahora? Solo se me ocurría una cosa: acorralarle. Escribirle directamente. Me creé una cuenta falsa y le seguí. Utilicé un torso desnudo como avatar, esperando que le resultase tan atractivo como para seguirme. — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

El mensaje constó como “leído” casi inmediatamente. Luego él estuvo escribiendo algo y borrándolo durante varios minutos. Esto es lo que veía: pic.twitter.com/I2iNW9wBYb — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

