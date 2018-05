La prensa de EE. UU. adelanta que Weinstein se entregará a las autoridades

Según el diario 'Daily News', Weinstein se pondrá a disposición de las autoridades judiciales a raíz de una causa abierta en su contra por la fiscalía del distrito de Manhattan, una de las que han iniciado pesquisas sobre el tema.

Al menos existe otra investigación en curso contra él en Los Ángeles, y el miércoles surgieron versiones que aseguran que los fiscales federales han iniciado sus propias pesquisas.

De acuerdo con el Daily News, la fuente consultada por el diario citó uno de los casos a los que se enfrenta, por el acoso sufrido por una aspirante a actriz, Lucia Evans, para que le practicara sexo oral en 2004 durante un viaje de negocios.

Distintas fuentes consultadas por otros medios de comunicación a raíz de las primeras versiones aseguraron que Weinstein se entregará este viernes, aunque no ha habido confirmación de parte de su abogado ni de la fiscalía mencionada en los informes.

La fiscalía del distrito de Manhattan está a cargo de Cyrus R. Vance, que a su vez están siendo investigada por la fiscalía del estado de Nueva York por no haber buscado su procesamiento cuando recibió denuncias en contra del productor de Hollywood.

Es posible que, si se confirma la presentación, una vez conocidos los cargos Weinstein quede en libertad bajo fianza.

El productor de Hollywood fue visto por medios de comunicación comiendo en el barrio de Malibu, en Los Ángeles, pero este jueves se desconocía su paradero.

Las fuentes del 'Daily News' y de otros medios insisten en que el caso que será utilizado en primer lugar es el de Lucia Evans, pero también recordaron que Weinstein fue acusado en Nueva York de presunta violación por la actriz Paz de la Huerta, en 2010.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, no ha hecho comentarios sobre los informes sobre la entrega de su cliente, pero sí ha dicho previamente que el productor sostiene que las relaciones sexuales que mantuvo con las denunciantes fueron por consenso.

El diario 'The Wall Street Journal' informó este miércoles que, además de las pesquisas que se están realizando en las fiscalías de distrito de Nueva York y Los Ángeles, el caso está siendo investigado también por la fiscalía federal de Nueva York.

Las pesquisas federales se centran en si Weinstein pudo atraer a mujeres o inducirlas a cruzar las fronteras interestatales para terminar cometiendo un crimen sexual, algo que sí podría ser procesado por las autoridades federales.

De confirmarse estos informes, implicaría que el cerco judicial contra el productor de Hollywood se amplía al intervenir las autoridades federales.

Harvey Weinsten ha sido acusado por decenas de mujeres de acoso y abusos sexuales, en denuncias que aparecieron en octubre pasado en la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo.

A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine y de los medios de comunicación. En Nueva York, el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, renunció el 7 de mayo por acusaciones parecidas.