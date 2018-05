Tonterías varias

Las ventanas abiertas por internet han dado lugar a que cualquiera se pueda convertir en gurú de su escalera y lance ‘retos’, término que parece haber alcanzado una dimensión incuestionable, máxime si le cuelgan el apellido salubre. Qué pasa si durante un mes no tomas azúcar: pues dicen que te sientes más fuerte y, claro está, pierdes peso. Y si durante un mes solo bebes agua, mucha agua: al margen de tener que ir al baño cada 20 minutos, la persona que afrontó el reto se sintió deshinchada y con menos apetito. Qué sucede cuando solo comes fruta durante un mes: pues que la fibra y el agua hacen su efecto, y el estómago borbotea como una ruidosa máquina. Obviamente, la vida social se resiente.

Y si solo comes patatas, y si no te duchas, o no usas desodorante, o no hablas con nadie, o solo te alimentas de comida basura, o no enciendes la luz… durante un mes.

En una sociedad en la que la abundancia nos desborda parece que la aventura pasa por la privación, a veces de cosas que ha costado siglos conquistar.