Fran Carrillo: "Necesitamos menos eslóganes políticos y más razonamientos"

Parten de un principio claro: si los hechos desprecian la razón o me llevan la contraria, lo que hago es despreciar los hechos. Ahora lo que se busca es el impacto; impacto auditivo, sensitivo, emocional. Discursos ‘fake’ son aquellos que ni son reales –construyen una visión alterada de la realidad–, ni son certeros –porque yerran el tiro, no son éticos–. El fin que buscan beneficia solo a unos pocos.

¿No viene eso de hace milenios? Los sofistas ya lo practicaban.

Ahora todo se amplifica. Aunque sí, discursos, informaciones y políticos ‘fake’ han existido siempre. Lo que debemos analizar es si el populismo, que es el engranaje de los discursos ‘fake’, es algo sistémico o coyuntural; si es propio del sistema o es extrasistema y aprovecha las grietas de este para introducirse. El problema es que el populismo es un fenómeno indefinido: no es una ideología, no es un movimiento ni un partido, no tiene un rostro, es camaleónico.

Hay pueblos de Hungría que no han visto a un refugiado en su vida y sin embargo ha calado el discurso antiinmigración de Orban. ¿Cómo combatir eso?

La única forma de desmontar una percepción poderosa es imponer una realidad aún más poderosa. Si yo meto miedo con los refugiados y la inmigración, solo puedo contrastarlo poniendo sobre la mesa unos hechos que lo desmientan. Y ahí juegan un papel los medios de comunicación.

Pero a veces da la impresión de que es una guerra perdida: los hechos cambian opiniones.

Pero siempre ha sido así. En ‘Julio César’, de Shakespeare, el pueblo romano va creyendo a uno o a otro en cuestión de segundos sobre el asesinato de Julio César porque les seducen con palabras. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Había que matarlo porque era avaro y tirano o era misericordioso y quería a su pueblo? Estamos ante la constatación de la fragilidad de la voluntad humana a la hora de crearse sus propios planteamientos.

¿Cuál es el partido que más practica el populismo en España?

Populismo lo practican todos. Todos tienen en algún momento un mensaje populista: promesas que no se realizan, programas que no se aplican… Hombre, el partido más conocido ha sido Podemos. Ahora, gobernando en algunos sitios ha bajado el nivel de propuestas populistas, porque se ha dado cuenta de que una cosa es proponer y otra gobernar.

Insiste en la idea de que el populismo es "la homeopatía de la política". ¿A qué se refiere?

Porque la política no requiere de ocurrencias, de soluciones salvíficas; es algo mucho más complejo. Han llegado estos homeópatas y nos prometen soluciones mágicas. Nos han dicho que todo lo que regía en política estaba mal, en vez de hacer un análisis preciso hacen uno global, de brocha gorda.

Usted ha ganado premios de oratoria. ¿Cómo ve el nivel de los políticos españoles en este campo?

Es una pregunta que me hacen y me la hago yo mismo. Hay que trabajar cuestiones que tienen sobre todo que ver con la necesidad de pararnos a pensar y que el discurso tenga menos estética de envoltorio, menos apego a lo formal y más argumentación de fondo. Necesitamos menos titulares y más explicaciones; menos eslóganes y más razonamientos. Los políticos sufren el síndrome de la agenda llena; van a toda prisa y acaban tirando de los eslóganes o los mantras que ya conocen.

Ha trabajado para el Gobierno (del PP), para Ciudadanos...

Yo he colaborado con todos los partidos.

¿Es importante la afinidad ideológica para su trabajo?

Hay que intentar ser profesional. Con algunos políticos trabajas de forma más cómoda que con otros; he estado más alejado personal e ideológicamente con un candidato pero he trabajado muy bien con él, porque me daba libertad; y con otro que tenía más cercanía de valores he trabajado muy mal, porque no escuchaba.