Amaia & Alfred: mañana empieza todo

Poco podían imaginar Amaia Romero y Alfred García el pasado 23 de octubre, cuando por primera vez se asomaron al escenario del revivido concurso ‘Operación Triunfo’, que este sábado estarían en Lisboa representado a España en el Festival de Eurovisión. En apenas siete meses, la navarra y el catalán han atesorado una fama descomunal que logran gestionar hasta la fecha con cinco eficaces herramientas: la distancia sobre las cosas que les da su rabiosa juventud (ella tiene 19 años y él, 21), una desarmante naturalidad, la historia de amor que mantienen, su evidente formación y talento musicales y el hecho de pertenecer a una generación en la que la los ‘realities’ televisivos y la exposición pública de las vidas han formado parte del paisaje cotidiano.

Así, Amaia y Alfred, su actitud y su aplomo ante la vorágine eurovisiva de estos meses que este sábado terminan, es muy diferente a la de aquella Rosa López de 2002, la figura también fruto de ‘OT’ (el primero) con la que, irremediablemente, se puede comparar a estos dos ‘triunfitos millennials’. La expectación ante la actuación de este sábado en Lisboa recuerda mucho a aquella en torno a Rosa de España y su ‘Europe’s Living a celebration’. Solo el tiempo dirá si la ola eurovisiva y la fama adquirida en el concurso de TVE dejarán a Amaia y Alfred en una playa bien distinta a la que arribó Rosa López, cuya carrera musical se ha mantenido siempre en un perfil mucho más bajo del que se suponía y, desde luego, a años luz de compañeros de edición como David Bisbal, David Bustamante o, incluso, Chenoa.

Carreras separadas

Para empezar, tanto Amaia como Alfred han dejado claro en numerosas ocasiones que su carrera musical conjunta se acaba este sábado. Que su alianza profesional va a durar lo que dura su carrera eurovisiva y que, a partir de mañana, ambos emprenderán carreras por separado. El mercado musical no está en su mejor momento, y pocos se atreven a pronosticar qué va a ser de esta pareja en un futuro cercano. Pero los augurios son buenos. Desde el punto de vista más comercial, sobre todo para ella. La voz y el desparpajo de la pamplonesa son buenos mimbres. Y tiene de su parte a conocidas y exitosas compositoras, como Zahara o Rozalén. Alfred, por su parte, representa el intimismo, aunque no sea exactamente refractario a los gustos más amplios. Muchos ven en él a un músico completo (no solo a un cantante) para selectas minorías, con posibilidades también fuera de los escenarios como compositor o productor musical. De momento, prepara actuaciones veraniegas por festivales en lo que ha calificado como un "test-tour" con canciones de su disco ‘Sus canciones’, editado bajo el paraguas de ‘Operación triunfo’. Uno de ellos será el Arenal Sound.

‘Lo malo’ vs. ‘Tu canción’