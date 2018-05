Noruega y Suecia no defraudan y se cuelan entre los 10 últimos finalistas

Los representantes de Noruega y Suecia, dos de los favoritos de la segunda semifinal de Eurovisión, no defraudaron este jueves y se colaron entre los últimos 10 finalistas del festival, en una gala donde el fuego y los efectos de luz volvieron a copar la puesta en escena.

Serbia, Moldavia, Hungría, Ucrania, Australia, Dinamarca, Eslovenia y Holanda también consiguieron un lugar en la gran final en el escenario del Altice Arena de Lisboa el próximo sábado.

Como se esperaba, Noruega se clasificó con 'That's how you write a song', de Alexander Rybak, que volvió a conquistar al público con su carisma y su violín como ya lo hizo en 2009, cuando se proclamó vencedor del festival.