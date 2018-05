Frank Cuesta: "Me traje de África un animal invasor. Qué putada"

Junto al mensaje adjunta una fotografía del test que muestra el positivo a la malaria, una enfermedad causada por parásitos que se transmiten a través de los mosquitos. Incluso en los casos relativamente leves puede causar fiebres altas, escalofríos, síntomas gripales y anemia grave.

Aunque la malaria está presente en casi 100 países del mundo, es sobre todo en el África subsahariana y en Asia Meridional donde más se ceba con sus habitantes debido a su situación social y económica. Se calcula que cada año padecen la enfermedad unos 207 millones de personas y mueren más de 600.000. En torno a un 90 % de las muertes se registran en el África subsahariana, y el 77 % de las muertes son de niños menores de cinco años.

Medidas preventivas

Frank Cuesta, de 46 años, también en Instagram ha publicado el mismo mensaje, y no han parado de llegarle ánimos:

Me traje de Africa un animal invasor :) Que putada pic.twitter.com/91OGP9gnQo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 9, 2018

Algunos se preguntan si no tomó medidas para evitar la enfermedad, dado que se aconseja a todos aquellos que viajan a países subsaharianos tomar medidas de prevención:

"No fastidies!!!! cómo pasó? No te tomaste las pastillas de la malaria o no te ponías repelente de mosquitos?? O no son suficiente esas cosas?! Lo pregunto porque he viajado a áfrica un par de veces y estaría bien saber si las precauciones no son suficientes".

De hecho, la malaria representa para los viajeros la primera causa infecciosa de riesgo de complicaciones graves y muerte. Dado que no existe una vacuna contra la malaria, la estrategia de prevención descansa en la información al viajero, el uso de medidas barrera que limiten las picaduras de los insectos que la transmiten, como el mosquito anófeles y la toma de fármacos de manera adecuada.